“Entre amigas”, la gira conjunta de Yuri y Lucero llegará a Los Ángeles el 17 de abril de 2027

Yuri y Lucero unirán sus voces por primera vez en una gira sin precedentes por los Estados Unidos. Las cantantes y actrices le presentarán a su público “Entre Amigas”, un espectáculo con el que pretenden celebrar sus extraordinarias trayectorias y en donde las escucharemos interpretar sus éxitos más emblemáticos que han marcado a distintas generaciones. Esto, según el comunicado de prensa, la gira es una producción de Cardenas Marketing Network (CMN).

Una imagen del año 1997 con Lucero y Yuri en un evento de Premios TVynovelas. Foto de Mezcalent. Crédito: Mezcalent

La alianza entre ambas artistas surgió después de la química que han compartido en el programa “Juego de Voces”, uno de los proyectos más ambiciosos de TelevisaUnivision con el que han logrado reconquistar al público familiar.

Sobre todo, porque aunque el show es una competencia musical, los valores de cada uno de los participantes más el talento de cada uno de los participantes literalmente sobrepasan la pantalla y los fans se dedican en gran parte a disfrutar de los conciertos los fines de semana.

Esta gira “Entre Amigas” promete ser un encuentro histórico entre dos grandes intérpretes, una celebración de sus carreras y una oportunidad irrepetible para vivir, por primera vez, la magia de Yuri y Lucero juntas.

El público podrá disfrutar de una experiencia inolvidable con dos artistas que han conquistado miles de escenarios, y que ahora se reúnen para celebrar su música, su amistad y el cariño de sus seguidores en Estados Unidos.

Estas son las fechas habilitadas para el año 2027:

11.27.2026 – Sugar Land, TX – Smart Financial Centre

11.28.2026 – San Antonio, TX – Freeman Coliseum

11.29.2026 – Hidalgo, TX – Payne Arena

4.15.2027 – San Jose, CA – SAP Center

4.17.2027 – Los Ángeles, CA – Crypto.com Arena

4.18.2027 – San Diego, CA – The Rady Shell at Jacobs Park

4.23.2027 – Ontario, CA – Toyota Arena

4.24.2027 – Glendale, AZ – Desert Diamond Arena

4.25.2027 – El Paso, TX – Don Haskins Center

4.29.2027 – Grand Prairie, TX – Texas Trust CU Theatre

5.1.2027 – Chicago, IL – Rosemont Theatre

5.8.2027 – Fairfax, VA – EagleBank Arena

5.9.2027 – Newark, NJ – Prudential Center

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