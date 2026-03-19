Yuri revela que pensó en quitarse la vida tras la muerte de su mamá

A pesar del glamour, los premios y la fama, no todo ha sido color de rosa en la vida de la cantante Yuri. De acuerdo con declaraciones recientes, uno de los capítulos más oscuros de su historia tuvo lugar en el año 2015, cuando se despidió de su madre tras una muerte repentina y se embarcó en un duro proceso de duelo que la hizo tocar fondo y pensar en quitarse la vida.

En una entrevista concedida al programa “Ventaneando”, la intérprete de “Maldita Primavera” confesó haber atravesado un cuadro de depresión profunda motivado por el fallecimiento de su mamá, Dulce Canseco, en septiembre de 2015.

Sobre este duro momento, Yuri recordó que en ese entonces su mente tenía cabida para pensamientos autodestructivos: “Yo sé lo que es estar en depresión. Cuando mi madre murió, nunca pensé estar depresiva. Viví cosas muy feas. Sí, tuve un momento que dije: ‘Me quiero morir'”, reveló la veracruzana ante las cámaras.

Pese a su fe y espiritualidad, la famosa de 62 años explicó que la única manera de salir del bajo nivel anímico en el que vivía fue buscando la ayuda psicológica correspondiente.

Luego de haber vivido esta dura etapa, Yuri convirtió en su propósito dar visibilidad a la salud mental y recalcar la importancia de eliminar el estigma social que existe a su alrededor.

“Siento que la depresión es una enfermedad ya crónica que tiene mucha gente y no lo quiere aceptar por pena o por miedo al rechazo. Sí, hay que ir a terapia; es súper importante. Es como ir al doctor a hacerse sus análisis“, concluyó.

Dulce Canseco, madre de la cantante mexicana Yuri, falleció en septiembre de 2015 a causa de un infarto fulminante. La noticia fue dada a conocer por la intérprete a través de un emotivo mensaje en el que dejó entrever que lograron resolver sus diferencias previo a su muerte: “Te despido aquí… ¡Me recibirás allá! ¡Hasta siempre, Madre Mía!”, dijo en ese entonces.

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