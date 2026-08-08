Lucero explica por qué no quiere hacer un dueto con su hija Lucerito Mijares

Con la sinceridad que la caracteriza, la cantante Lucero abordó una de las interrogantes más comunes ahora que su hija menor, Lucerito Mijares, se abre camino en la escena musical: ¿por qué no han unido su voz en una colaboración?

En un reciente encuentro con la prensa, la intérprete de “El Privilegio de Amar” abordó el tema y dejó claro que la joven debe construir su propio camino y consolidar su carrera de manera independiente.

“En sentido figurado, como artista, que se despegue un poco de sus papás”, comentó Lucero ante los micrófonos de diversos medios de comunicación.

En este sentido, la denominada ‘Novia de America’ expresó que el camino que su hija menor ha construido hasta ahora la llena de orgullo. “Vamos a estar siempre así porque nos amamos, pero yo creo que ella ya tiene la fuerza, la voz y el talento para poder hacer su propio proyecto”, reiteró.

Para finalizar, Lucero se dijo segura de que la artista cuenta con lo necesario para forjar una carrera sólida en la escena musical sin necesidad de mantener su imagen ligada a ella y su padre, el cantautor Manuel Mijares.

Sin embargo, la famosa dejó la puerta abierta a una colaboración más adelante, cuando la carrera de la joven esté completamente consolidada y el proyecto en cuestión tenga un significado especial para madre e hija.

Mientras tanto, la cantante Lucero ha fijado todos sus esfuerzos en el lanzamiento de “Fuertes Declaraciones”, primer sencillo de su próximo álbum de estudio, el cual lleva por título “Conexión mexicana”.

Dicho proyecto estrenará en febrero de 2027 y cuenta con colaboraciones con Joss Favela, Majo Aguilar y Los Ángeles Azules. Sobre esta unión de talentos, declaró: “Están aportando a la música y al legado, sobre todo de la música regional y ranchera, y a mí me encantan”.

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