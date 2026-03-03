Lucero recordó el susto que vivió estando embarazada: “Pensé que iba a morir”

La cantante Lucero visitó el programa “Hoy” y, en una inesperada ola de confesiones, recordó los momentos de angustia que vivió hace 20 años, cuando participó en el matutino estando embarazada y pensó que su presentación terminaría en tragedia.

Según el relato de la denominada ‘Novia de América’, fue durante la presentación de su disco “Cuando sale un Lucero” en 2004 que estuvo a punto de asfixiarse como resultado de los efectos especiales en su show.

La actuación que tuvo lugar en el foro de Televisa San Ángel pasó de ser una de las más recordadas en su trayectoria; sin embargo, no por las razones correctas. Y es que un pedazo de confeti metálico que usaba dentro de su interpretación terminó en su garganta, impidiéndole respirar correctamente.

El miedo que experimento en ese entonces se multiplicó debido a su estado, pues tenía algunos meses de embarazo de su segunda hija, la pequeña Lucero Mijares: “Me voy a morir al aire embarazada”, recordó como uno de sus pensamientos en ese momento.

“Lo único que atiné a hacer fue darle la vuelta y tratar de sacarme el papel en vivo (…) La verdad es que no sé cómo le hice, pero al final logré sacármelo“, continuó su relato la estrella mexicana.

Si bien logró evitar que la situación escalara y que su salud se viera comprometida, Lucero reconoció que dicho suceso marcó por completo sobre los efectos especiales en sus conciertos: “Me dio mucho susto y a la fecha cuando veo confetis en los eventos, yo cierro la boca”, confesó en su paso por el matutino de Televisa.

Otro de los momentos destacados de la charla hizo alusión a que en el momento de su participación en el programa “Hoy”, tanto ella como Andrea Legarreta se encontraban a la espera de sus segundos hijos.

