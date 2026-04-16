“Te admiro profundamente”: Lucero le dedica un emotivo mensaje a Mijares en pleno concierto

El Auditorio Nacional de la Ciudad de México fue testigo de un momento único: Lucero subió al escenario para rendir homenaje a su expareja, Manuel Mijares, durante el cierre del concierto “Mijares Sinfónico”, con el que el cantante celebró 40 años de trayectoria musical.

Delante de una multitud, la cantante interrumpió la presentación para dirigirle un mensaje público cargado de admiración y afecto, en un gesto que marcó la velada como uno de los episodios más recordados por su dimensión personal y artística.

Un concierto lleno de estrellas

De hecho, durante el concierto reunió a grandes figuras de la música mexicana, como Emmanuel, Yuri y Daniela Romo. Sin embargo, fue el reencuentro de la expareja lo que provocó la reacción más efusiva. Cuando Lucero tomó la palabra para destacar las cualidades de Mijares, la ovación se hizo sentir.

Portando un vestido negro con detalles brillantes, Lucero detuvo la música y declaró: “Estoy muy orgullosa del artista que eres, del hombre que eres, del papá que eres para nuestros hijos”. Ante los gritos de “¡beso, beso!”, respondió entre risas: “Ya nos dimos unos hace tiempo”.

Luego añadió: “Quiero enaltecer lo que eres como artista, como persona y como papá. Hemos podido construir una familia que tal vez algunos digan que no es tan funcional, pero para nosotros funciona a las mil maravillas”.

A pesar de su separación en 2011, tras 14 años de matrimonio, Lucero subrayó que entre ellos existe un lazo sólido, cimentado en el cariño hacia sus hijos —entre ellos Lucerito, quien también subió al escenario— y en la admiración recíproca.

“Te admiro profundamente, te quiero muchísimo. Que sean 40 años más, Manuel”, concluyó la cantante, en una noche que quedará en la memoria del público y de sus seguidores.

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