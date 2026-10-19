Mueren una estudiante de LSU y su prometido bombero tras ser atropellados por una conductora en Louisiana

Una estudiante de último año de la Universidad Estatal de Louisiana (LSU) y su prometido, un bombero voluntario, murieron la madrugada del domingo 18 de octubre después de que una conductora presuntamente bajo los efectos de alguna sustancia los atropellara mientras caminaban por una carretera en Baton Rouge, informaron las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Leah Victoria Fonte y Shane David Hirstius, ambos de 21 años. El accidente ocurrió alrededor de las 2:40 a. m. en el tramo de Nicholson Drive correspondiente a la cuadra 5000, cerca de Lee Drive.

La Policía de Baton Rouge informó que Mia Camille Dawson, de 20 años, conducía un Nissan Rogue de 2016 en dirección sur cuando se salió de la vía y golpeó a la pareja, que caminaba por el hombro derecho de la carretera.

Según los investigadores, Dawson abandonó el lugar después del impacto. Los agentes la localizaron poco después en la cuadra 1900 de Nicholson Drive y la arrestaron en relación con el accidente.

La estudiante murió en el lugar del accidente

Fonte, estudiante de ciencias biológicas en LSU y residente de Metairie, fue declarada muerta en el lugar. Hirstius fue trasladado a un hospital cercano, donde falleció posteriormente a causa de las lesiones.

La pareja había estado celebrando el cumpleaños de un amigo antes del atropello, según una publicación del Departamento de Bomberos Voluntarios del Tercer Distrito, en la parroquia de Jefferson, donde Hirstius prestaba servicio.

La universidad expresó sus condolencias por la muerte de Fonte. En un comunicado, el rector de LSU, Jim Dalton, señaló que la comunidad universitaria estaba de luto por la pérdida de la estudiante.

También indicó que la institución puso a disposición de estudiantes y empleados recursos de apoyo, incluidos los consejeros del programa LSU Cares, para acompañar a quienes se hayan visto afectados por la tragedia.

El departamento de bomberos rindió homenaje a la pareja

El Departamento de Bomberos Voluntarios del Tercer Distrito recordó a Fonte y Hirstius en un mensaje publicado en Facebook.

“Shane y Leah serán recordados para siempre por sus hermosas sonrisas, sus corazones bondadosos, su amor por los demás y la felicidad que trajeron a este mundo”, expresó la institución. Añadió que sus recuerdos permanecerán en los corazones de la comunidad y de la familia del servicio de bomberos.

Hirstius era bombero voluntario en la parroquia de Jefferson, mientras que Fonte cursaba su último año de estudios universitarios.

La conductora enfrenta varios cargos

Dawson fue ingresada en la prisión de la parroquia de East Baton Rouge. Entre los cargos que enfrenta figuran conducir bajo los efectos de sustancias, conducción temeraria, darse a la fuga tras un accidente, homicidio vehicular y causar lesiones por negligencia al conducir.

Las autoridades no han divulgado más detalles sobre las circunstancias que provocaron que el vehículo se saliera de la carretera. La investigación continúa y los cargos contra Dawson deberán resolverse en el proceso judicial correspondiente.

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