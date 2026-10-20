Cuándo una lesión en la pantorrilla puede derivar en coágulos de sangre en los pulmones: el caso de Jalen Hurts

Aunque pueda sonar desvinculado o no relacionado directamente, una lesión en la pantorrilla puede generar coágulos de sangre en los pulmones. La causa: una trombosis venosa grave, que se produce cuando se forma un coágulo de sangre en una vena profunda, normalmente en la parte inferior de la pierna, el muslo o la pelvis.

El tema viene al caso por la noticia de la situación que está pasando la estrella, mariscal de campo de los Philadelphia Eagles y MVP del Super Bowl, Jalen Hurts, de 28 años.

Los Eagles informaron que Hurts tiene trombosis venosa profunda y coágulos en ambos pulmones. El equipo señaló que su pronóstico es favorable y que se espera que se recupere por completo. El problema podría estar relacionado con una lesión en la pantorrilla sufrida durante un partido. Un vuelo largo y la inmovilidad también pueden agravar el riesgo.

De una vena en la pierna a una emergencia pulmonar

Un coágulo de sangre puede generarse a causa de una lesión, como un golpe o un corte; formarse cuando los glóbulos rojos, las plaquetas y una proteína pegajosa llamada fibrina se agrupan, creando una especie de gominola, explicó a CNN el Dr. Syed T. Zaidi, cirujano vascular de Orlando Health.

El coágulo entonces se disuelve una vez que el cuerpo ya no lo necesita para detener una hemorragia o curar una lesión, pero puede volverse peligroso si obstruye el flujo sanguíneo a órganos como el corazón, los pulmones o el cerebro, agregó Zaidi.

La trombosis venosa profunda ocurre cuando un coágulo bloquea una vena profunda, por lo general en la pierna. Si se desprende y llega a los pulmones, puede causar una embolia pulmonar.

Los síntomas pueden incluir hinchazón, dolor y calor en la pierna; la embolia puede provocar falta de aire, dolor en el pecho, tos con sangre o mareos. Los especialistas recomiendan buscar atención médica si aparecen señales inusuales o persistentes.

Detección y posible tratamiento

Tras una lesión, o detectarse inicialmente un coágulo, los médicos suelen realizar una tomografía de seguimiento una o dos semanas después, para asegurar que el coágulo no haya crecido ni se haya desplazado, lo que requiere un tratamiento adicional.

En el caso de Hurts, el deportista informó a los preparadores físicos sobre la lesión en la pierna antes de tomar un vuelo de Filadelfia a Londres. “Al llegar al Reino Unido, una ecografía reveló una trombosis venosa superficial en la pantorrilla izquierda. Los Eagles indicaron que los médicos concluyeron que la actividad física y el movimiento eran importantes, por lo que jugó contra los Jacksonville Jaguars en Londres y luego regresó a Filadelfia”, reseñó CNN.

Luego de dos días de tratamiento y una sesión de entrenamiento, una ecografía mostró un ligero movimiento en el coágulo de sangre. El equipo informó que el coágulo se había desplazado a sus pulmones.

Los coágulos pulmonares suelen tratarse con anticoagulantes, que pueden ser necesarios durante al menos tres meses. Estos medicamentos aumentan el riesgo de sangrado y pueden impedir temporalmente la práctica de deportes de contacto.

Según los Eagles, Hurts podrá volver a jugar una vez que deje de tomar anticoagulantes. La duración de su ausencia dependerá de la evolución y de la evaluación de sus médicos.

Medidas para reducir el riesgo

Mantenerse activo, levantarse y caminar durante vuelos largos, hacer movimientos de pantorrilla e hidratarse puede ayudar a prevenir coágulos.

También se recomienda evitar fumar, mantener un peso saludable y no permanecer sentado durante períodos prolongados.

Embolia pulmonar

Entre 60,000 y 100,000 personas mueren cada año en Estados Unidos a causa de la tromboembolia venosa, que incluye la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, registran los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

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