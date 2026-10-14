Encorvamiento de la espalda, pérdida de altura y cansancio: señales que no duelen de la osteoporosis

Durante años, Marta pensó que su postura se debía a “la edad”. Los hombros se le fueron cerrando hacia delante, la espalda se le curvó poco a poco y las blusas empezaron a quedarle largas. Cuando se midió en la consulta de su médico de cabecera, comprobó que había perdido cuatro centímetros desde su juventud. No sentía dolor. Lo que le diagnosticaron fue osteoporosis, con varias vértebras ya debilitadas.

Su caso, aunque ilustrativo, está lejos de ser excepcional. La osteoporosis es conocida entre los especialistas como “la epidemia silenciosa” porque durante largos periodos no da síntomas claros.

El hueso se vuelve más poroso y frágil sin que la persona lo note, y en muchas ocasiones la primera señal es una fractura producida por un golpe mínimo, una caída leve o incluso un gesto cotidiano como agacharse o toser.

¿Qué ocurre dentro del hueso?

El hueso es un tejido vivo que se renueva de forma constante: unas células lo destruyen y otras lo reconstruyen. Hasta alrededor de los 30 años, el cuerpo fabrica más hueso del que pierde y se alcanza el llamado pico de masa ósea. A partir de entonces, el equilibrio se inclina lentamente hacia la pérdida.

En las mujeres, este proceso se acelera tras la menopausia, cuando cae la producción de estrógenos, hormonas que protegen la densidad del hueso. En los hombres la pérdida es más gradual, pero también ocurre, y a menudo se diagnostica más tarde.

Según la Organización Mundial de la Salud, la osteoporosis afecta a una proporción muy elevada de mujeres mayores de 50 años y es una de las principales causas de fractura en la población adulta mayor.

Tres señales que no duelen

Los especialistas insisten en que no hay que esperar al dolor para sospechar. Existen manifestaciones sutiles que pueden pasar inadvertidas o atribuirse erróneamente al envejecimiento normal.

Encorvamiento de la espalda (cifosis). Cuando las vértebras se debilitan, pueden comprimirse y adoptar una forma de cuña. La suma de varias vértebras afectadas provoca una curvatura exagerada de la parte alta de la espalda, conocida popularmente como “joroba”. Muchas veces las fracturas vertebrales son tan leves que la persona no las asocia a ningún momento concreto ni a un dolor intenso.

Pérdida de altura. Perder más de tres o cuatro centímetros respecto a la estatura de la juventud, o más de dos centímetros en pocos años, es una señal de alerta. Se produce por el aplastamiento progresivo de las vértebras. Es una de las pistas más sencillas de detectar, y sin embargo pocas personas se miden con regularidad después de cierta edad.

Cansancio y limitación funcional. Una espalda deformada altera la mecánica del cuerpo: los músculos trabajan más para mantener la postura, la capacidad pulmonar puede reducirse al comprimirse la caja torácica y el abdomen puede abultarse por falta de espacio. El resultado es una fatiga persistente, dificultad para caminar largos tramos y menor tolerancia al esfuerzo, síntomas que con frecuencia se achacan al sedentarismo o a la edad.

A este respecto, un fisioterapeuta nos ilustró en sus redes sociales sobre estas tres señales puntuales:

Por qué se diagnóstica tarde

La ausencia de dolor es precisamente lo que retrasa la consulta. “El paciente no tiene motivos aparentes para acudir al médico, y el diagnóstico llega cuando ya hay una fractura”, señalan con frecuencia los reumatólogos y endocrinólogos. Y una fractura de cadera, de muñeca o de vértebra no solo implica dolor y rehabilitación: aumenta el riesgo de nuevas fracturas, de dependencia y, en el caso de la cadera, de complicaciones graves en el año posterior.

Otro obstáculo es la normalización. Se asume que encorvarse, encogerse y cansarse más forma parte inevitable de hacerse mayor. Los expertos recuerdan que el envejecimiento no debería producir deformidades visibles ni una pérdida marcada de estatura.

Quiénes tienen más riesgo

Además de las mujeres posmenopáusicas y las personas mayores de 65 años, entre los factores de riesgo se cuentan:

Antecedentes familiares de osteoporosis o de fractura de cadera.

Menopausia precoz o bajo peso corporal.

Dieta pobre en calcio y déficit de vitamina D.

Sedentarismo, tabaquismo y consumo excesivo de alcohol.

Uso prolongado de corticoides y de otros fármacos que afectan al hueso.

Enfermedades como el hipertiroidismo, la artritis reumatoide o los trastornos digestivos que dificultan la absorción de nutrientes.

Cómo se detecta

La prueba de referencia es la densitometría ósea (DXA), un estudio rápido e indoloro que mide la densidad mineral del hueso, normalmente en la columna y la cadera. Las radiografías de columna pueden revelar fracturas vertebrales previamente desconocidas. Además, el médico puede valorar el riesgo individual de fractura combinando la densidad ósea con otros factores, como la edad, los antecedentes y el estilo de vida.

Conviene consultar si se observa pérdida de altura, cambios en la postura, o si ya se ha sufrido una fractura por un traumatismo leve, y también si se pertenece a un grupo de riesgo, aunque no haya síntomas.

Prevención y tratamiento

La buena noticia es que la osteoporosis se puede prevenir y tratar. Las recomendaciones habituales incluyen:

Alimentación adecuada: aporte suficiente de calcio (lácteos, pescados pequeños con espinas, frutos secos, verduras de hoja verde) y de proteínas.

aporte suficiente de calcio (lácteos, pescados pequeños con espinas, frutos secos, verduras de hoja verde) y de proteínas. Vitamina D: mediante exposición solar moderada y, si el médico lo indica, suplementos.

mediante exposición solar moderada y, si el médico lo indica, suplementos. Ejercicio regular: actividades con carga, como caminar, subir escaleras o bailar, y ejercicios de fuerza y equilibrio, que además reducen el riesgo de caídas.

actividades con carga, como caminar, subir escaleras o bailar, y ejercicios de fuerza y equilibrio, que además reducen el riesgo de caídas. Hábitos saludables: evitar el tabaco y moderar el alcohol.

evitar el tabaco y moderar el alcohol. Tratamiento farmacológico: cuando el riesgo es alto o ya hay fracturas, existen medicamentos que frenan la pérdida ósea o estimulan la formación de hueso, siempre bajo prescripción y seguimiento médico.

La clave, coinciden los especialistas, es cambiar la mirada: dejar de considerar la osteoporosis como un destino inevitable y entenderla como una enfermedad que se puede anticipar. Medirse la estatura de vez en cuando, observar la propia postura y hablar con el médico a partir de la menopausia o los 50 años son gestos sencillos que pueden marcar la diferencia.

Porque cuando el hueso duele, suele ser porque ya se ha roto. Y las señales que avisan antes, como una espalda que se curva, centímetros que desaparecen o un cansancio que no se explica, no hacen ruido.

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