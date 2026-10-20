Demócratas acusan a Milei de injerencia electoral por apoyar a María Elvira Salazar en Florida

El respaldo del presidente argentino a la congresista republicana desata críticas en el Partido Demócrata, mientras la legisladora busca reelegirse en medio de diferencias con Trump por su política migratoria. Javier Milei provocó críticas entre los demócratas después de expresar públicamente su respaldo a la reelección de la congresista republicana María Elvira Salazar, quien busca conservar su escaño por el Distrito 27 de Florida en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

Gregory Meeks, principal representante demócrata en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, calificó el pronunciamiento del mandatario argentino como una “intrusión inapropiada” en la democracia estadounidense y advirtió que las decisiones electorales corresponden exclusivamente a los ciudadanos del país.

“El respaldo del presidente Milei es una intromisión inapropiada en nuestra democracia”, afirmó Meeks en un mensaje difundido en la cuenta de X de los demócratas de la comisión.

El legislador sostuvo que Washington y Buenos Aires mantienen una relación histórica basada en el respeto mutuo y los valores democráticos, principios que, a su juicio, deben prevalecer también durante las campañas políticas. “Las elecciones de los Estados Unidos las deciden los votantes estadounidenses, no los jefes de Estado extranjeros”, subrayó.

Meeks también pidió al Congreso mantener una posición firme frente a cualquier intento de intervención extranjera en los procesos electorales estadounidenses.

Freedom brings us together. ????



I’m honored to have President Javier Milei’s endorsement for my reelection to the United States Congress.



He understands what is at stake in our hemisphere: defending freedom, democracy, free markets, and the right of every person to build a? https://t.co/XSQqeGox0a — María Elvira Salazar ?? (@MaElviraSalazar) October 19, 2026

Milei elogia a Salazar y llama a frenar el socialismo

El respaldo de Milei fue difundido mediante un video de aproximadamente 40 segundos que la propia Salazar publicó en sus redes sociales. En la grabación, el presidente argentino presentó a la legisladora como una de las figuras políticas más destacadas del continente y defendió sus posiciones sobre libertad, democracia y libre mercado.

“Necesitamos en Washington líderes que comprendan a América Latina, enfrenten a los zurdos socialistas y denuncien sin miedo los horrores y las muertes que el socialismo ha dejado a su paso”, expresó Milei. Al concluir su mensaje, el mandatario manifestó su apoyo a la continuidad de Salazar en el Congreso y cerró con la frase “¡Viva la libertad, carajo!”.

La congresista, republicana de origen cubano y representante de una zona del condado de Miami-Dade, agradeció públicamente el respaldo. Su posición política coincide con la de Milei en diversos asuntos ideológicos y en su oposición a las corrientes socialistas de América Latina.

La reacción demócrata se produce después de que otros dirigentes latinoamericanos también expresaran su apoyo a la candidatura de Salazar, entre ellos la líder opositora venezolana María Corina Machado y el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

RM @RepGregoryMeeks: President Milei’s endorsement is an inappropriate intrusion into our democracy. American elections are decided by American voters, not foreign heads of state. The U.S. and Argentina share a longstanding relationship built on mutual respect and shared? https://t.co/DMmAbHhNUT — House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) October 20, 2026

La disputa migratoria complica la campaña republicana

El respaldo internacional llega en un momento delicado para Salazar, quien recientemente protagonizó un desacuerdo público con el presidente Donald Trump por las políticas migratorias de su administración. La legisladora cuestionó que las medidas contra los inmigrantes indocumentados “fueron demasiado lejos” y advirtió que algunos hispanos que respaldaron a Trump en 2024 ahora se sienten traicionados.

Trump respondió con críticas, aunque posteriormente aseguró que continuaría apoyando a la congresista. Salazar, por su parte, afirmó que el mandatario se mostró receptivo a una propuesta legislativa para regularizar a ciertos inmigrantes sin antecedentes criminales que trabajan en sectores económicos esenciales. Su iniciativa, conocida como Ley Dignidad, fue presentada junto con la demócrata Verónica Escobar, de Texas, y plantea una vía de regularización sin otorgar automáticamente la ciudadanía.

En los comicios del 3 de noviembre, Salazar se enfrentará al experiodista Eliott Rodríguez, candidato demócrata que centra su campaña en el elevado costo de vida en el sur de Florida. Los republicanos defenderán su control de ambas cámaras del Congreso, mientras las encuestas anticipan una contienda competitiva y un posible avance demócrata.

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