Medicamento para la artritis logró restaurar completamente el cabello en pacientes con calvicie severa

Dos ensayos clínicos de fase 3 evaluaron el medicamento en 1,399 personas de entre 12 y 64 años con alopecia areata severa. Tras 24 semanas, una proporción considerable de quienes recibieron el fármaco recuperó gran parte del cabello perdido.

Los resultados fueron recién publicados en JAMA Dermatology. Entre los participantes tratados con upadacitinib, del 13% al 22.5% recuperó la totalidad del cabello. En los grupos que recibieron placebo, las tasas de recuperación de al menos el 80% fueron mucho menores.

Los investigadores observaron mejoras en la percepción de los pacientes sobre su estado y en distintos aspectos de su calidad de vida. El estudio destaca que estos cambios son relevantes debido al impacto emocional y psicosocial de la alopecia areata.

El éxito no está asegurado a largo plazo

Los efectos secundarios graves se registraron en una proporción pequeña de los participantes durante los ensayos. Sin embargo, el seguimiento duró solo 24 semanas, por lo que todavía se necesitan más estudios para conocer los posibles riesgos a largo plazo.

Upadacitinib es un fármaco con similitudes con otros tratamientos para esta afección. Conocido comercialmente como Rinvoq, es un medicamento oral antiinflamatorio e inmunosupresor. Pertenece a los inhibidores de las quinasas Janus (JAK), especialmente de JAK1, y reduce la actividad excesiva del sistema inmunitario que causa inflamación en ciertas enfermedades crónicas.

Se emplea en adultos y, según la indicación, también en niños o adolescentes para tratar enfermedades inflamatorias moderadas a graves, habitualmente cuando otros tratamientos no han funcionado o no se toleran. Entre ellas están: artritis reumatoide, artritis psoriásica, dermatitis atópica (eczema), colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, espondilitis anquilosante y espondiloartritis axial no radiográfica, artritis idiopática juvenil poliarticular y arteritis de células gigantes.

“Upadacitinib demostró un perfil positivo de beneficio-riesgo en adultos y adolescentes”, escribieron los autores de la investigación, recogió el medio La Tercera. “Podría ser una opción de tratamiento potencialmente eficaz para esta población de pacientes”.

El estudio, financiado por la farmacéutica AbbVie, plantea que podría ser una opción potencial, pero se requieren más investigaciones antes de establecer su papel como tratamiento.

¿Está aprobado para tratar la alopecia?

Es de destacar que el upadacitinib está aprobado en la Unión Europea, para tratata a adultos y adolescentes de 12 años o más con alopecia areata grave, pero no en Estados Unidos.

Dicho fámaco fue aprobado por la Comisión Europea el 29 de julio de 2026 para adultos y adolescentes de 12 años o más con alopecia areata grave; dosis de 15 mg o 30 mg una vez al día.

Mientras que en EE.UU. no ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para alopecia areata; la solicitud sigue en revisión. Sin embargo, upadacitinib ya está aprobado para dermatitis atópica en personas de 12 años o más.

Elevado costo del tratamiento

El costo de lista de upadacitinib (Rinvoq) en EE.UU. es muy alto: aproximadamente $7,090 dólares por 30 días según el precio de adquisición al por mayor de enero de 2026.

No obstante, los precios minoristas suelen situarse alrededor de $6,500 dólares a $7,800 dólares al mes para las dosis de 15 o 30 mg.

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