Alimentos populares que se consumen a diario están relacionados con daños cerebrales silenciosos, revela estudio

Un estudio publicado en JAMA Network Open, que analizó resonancias magnéticas de cerca de 9,000 adultos de entre 35 y 69 años, reveló que quienes consumían más alimentos ultraprocesados tenían un 40% más de probabilidades de presentar pequeñas áreas de daño cerebral, que pueden no causar síntomas evidentes.

Se resalta que los participantes con mayor consumo también tendían a acumular más grasa visceral y a comer menos alimentos nutritivos. Entre las mujeres del grupo de mayor consumo, la probabilidad de mostrar señales de daño cerebral fue casi el doble que entre las del grupo de menor consumo.

Los hallazgos, según Russel J. de Souza, primer autor del estudio e investigador asociado del Population Health Research Institute (PHRI) de la Universidad McMaster y Hamilton Health Sciences, fueron inesperados. “Por lo general, este tipo de daño se asocia con afecciones que se diagnostican y tratan a una edad mucho más avanzada”, declaró de Souza a Medical Xpress, y que refirió Fox News Digital. Destacó además que el estudio se centró en “canadienses de mediana edad que no presentaban problemas cardíacos ni otros problemas de salud”.

Advierten que no es causa directa

“Nuestros hallazgos sugieren que la relación entre la dieta y la salud cerebral puede detectarse antes de que las personas experimenten problemas notables de memoria o pensamiento”, dijo Sonia Anand, autora principal del estudio e investigadora principal del PHRI.

Según Anand, los alimentos ultraprocesados ​​son prácticos y fáciles de conseguir, lo que podría contribuir a su elevado consumo.

Es de destacar que el estudio encontró una asociación, pero no demuestra que los alimentos ultraprocesados provoquen los cambios cerebrales. Como los participantes fueron evaluados una sola vez, los investigadores señalan que hacen falta estudios de seguimiento para saber si reducir su consumo podría ayudar a prevenirlos.

Alimentos ultraprocesados y cambios cerebrales

La relación entre los alimentos ultraprocesados y los cambios cerebrales podría explicarse por varios mecanismos que actúan de forma combinada: inflamación, estrés oxidativo, alteraciones metabólicas y vasculares, cambios en el eje intestino-cerebro y una mayor activación del sistema de recompensa.

Inflamación y estrés oxidativo. Los ultraprocesados suelen ser ricos en azúcares, grasas poco saludables y sal, y pobres en fibra y micronutrientes. Ese perfil puede favorecer una inflamación sistémica de bajo grado y estrés oxidativo, procesos que también pueden alcanzar el sistema nervioso y contribuir a la neuroinflamación. La grasa abdominal o visceral, más frecuente en quienes consumen muchos ultraprocesados, se asocia con inflamación y daño a los vasos sanguíneos; ambos factores pueden afectar la perfusión y la salud del cerebro.

Eje intestino-cerebro. La dieta ultraprocesada puede modificar la composición y función de la microbiota intestinal. A través del eje intestino-cerebro, esos cambios podrían influir en la inflamación, la señalización hormonal del apetito, el estado de ánimo y la función cognitiva.

Metabolismo y vasos cerebrales. El consumo habitual puede contribuir a resistencia a la insulina, alteraciones de los lípidos en sangre y mayor acumulación de grasa corporal. Estos trastornos metabólicos se han propuesto como vías que afectan al cerebro, incluida la resistencia a la insulina a nivel cerebral. Además, el cerebro depende intensamente del flujo sanguíneo; por ello, los efectos vasculares de una dieta con exceso de grasa, sal y azúcar podrían influir en su funcionamiento.

Sistema de recompensa y conducta alimentaria. Los ultraprocesados son frecuentemente “hiperpalatables”: combinan azúcar, grasa, sal, texturas y sabores intensos. Esta combinación puede activar con fuerza los circuitos de dopamina y recompensa, reforzando el antojo y el consumo repetido. Con el tiempo, el cerebro puede asociar esos productos con una recompensa elevada y recibir señales de saciedad más débiles, favoreciendo comer en exceso y dificultando el autocontrol.

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