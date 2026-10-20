Selena Gómez atribuye el cambio en su voz al vapeo: ¿es científicamente posible?

La cantante Selena Gómez confesó que vapear nicotina alteró su voz y que no cree que pueda recuperarla. No precisó cuándo comenzó ni cuánto tiempo vapeó. Afirmó que dejó el hábito y reconoció que le ha resultado difícil.

Así, la intérprete lo dijo recientemente a través de las redes sociales, abordando las crecientes especulaciones sobre por qué su voz suena tan diferente. “No voy a poder cambiar mi voz”, confesó Gómez en un video publicado en una historia de Instagram el domingo 18 de octubre, recogió NBC News.

“Vapeaba mucho la nicotina. Es muy difícil dejarla, y creo que solo quería decir que, si estás pasando por eso, o incluso si estás intentando vapear, simplemente no vale la pena”, continuó. “Es una tontería, y me ha cambiado la voz”, remató.

Finalmente, dijo que está “muy contenta” porque recientemente dejó de hacerlo: “Lo dejé, y solo espero que podamos seguir así. Es realmente difícil”.

Los riesgos van más allá de la voz

Especialistas explican que el aerosol caliente puede resecar e irritar la laringe y las cuerdas vocales. La inflamación y la tos pueden causar ronquera y hacer que la voz suene más grave o áspera. Los cambios persistentes deben ser evaluados por un profesional de la salud.

Sí es posible que el vapeo afecte la voz de una persona, explicó a TODAY.com el Dr. Paul Kwak, otorrinolaringólogo del Centro de la Voz de NYU Langone. “La gente cree que vapear será mucho menos perjudicial para la voz. Desde el punto de vista de la salud vocal, no lo es. Y la razón principal es que se trata de aire caliente y seco que llega a las vías respiratorias”.

Según Kwak, inhalar y exhalar el aerosol que contiene sustancias químicas puede resecar los tejidos y las membranas mucosas de la laringe y la tráquea, además de tener un efecto inflamatorio.

El vapeo se ha asociado con daños pulmonares y cardíacos, empeoramiento del asma y exposición a sustancias químicas nocivas. La mayoría de los cigarrillos electrónicos contiene nicotina, que es adictiva y puede afectar el desarrollo cerebral de los jóvenes.

Sus consecuencias a largo plazo aún no se conocen por completo.

Señales de alarma

Busca atención médica urgente o de emergencia si un cambio en la voz se acompaña de problemas para respirar o tragar, o de señales neurológicas; una ronquera persistente también debe evaluarse pronto, aunque no sea una emergencia.

Acude a urgencias o llama a emergencias si hay:

Dificultad para respirar, sensación de ahogo o estridor (un sonido agudo al respirar), porque puede indicar obstrucción o compresión de la vía aérea.

(un sonido agudo al respirar), porque puede indicar obstrucción o compresión de la vía aérea. Incapacidad para tragar saliva, babeo intenso o dificultad grave para tragar , especialmente con dolor o hinchazón.

, especialmente con dolor o hinchazón. Confusión nueva, dificultad para hablar o entender, debilidad facial o de un lado del cuerpo , que puede sugerir un problema neurológico agudo como un ictus.

, que puede sugerir un problema neurológico agudo como un ictus. Tos o vómito con sangre junto con el cambio de voz.

junto con el cambio de voz. Dolor intenso en el cuello o garganta, fiebre alta súbita o empeoramiento rápido, que puede asociarse a infecciones graves.

Aunque no haya una emergencia, una alteración de la voz debe valorarse pronto si:

La ronquera, afonía o cambio de tono dura más de 2 a 4 semanas , sobre todo sin resfriado o infección respiratoria evidente, señala Clínica Mayo.

, sobre todo sin resfriado o infección respiratoria evidente, señala Clínica Mayo. La voz cambia de forma repentina y sin causa clara , o empeora progresivamente.

, o empeora progresivamente. Hay dolor al hablar o tragar , cansancio importante al hablar o sensación persistente de cuerpo extraño en la garganta.

, cansancio importante al hablar o sensación persistente de cuerpo extraño en la garganta. Aparece un bulto en el cuello , pérdida de peso inexplicable, o existen antecedentes relevantes de tabaquismo o consumo importante de alcohol.

, pérdida de peso inexplicable, o existen antecedentes relevantes de tabaquismo o consumo importante de alcohol. El cambio ocurre después de una cirugía, intubación o infección y no mejora con el tiempo.

Mientras tanto:

Evita forzar la voz, susurrar en exceso, fumar y la deshidratación; pero no uses estos cuidados como sustituto de la evaluación si hay alguna señal de alarma. La regla práctica es: dificultad para respirar o tragar = urgencia; ronquera mayor de dos semanas = consulta médica.

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