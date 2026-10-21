Acusan a un matrimonio de Texas por el asesinato de una adolescente en una autopista de Missouri

Un hombre de 43 años y su esposa fueron acusados por su presunta participación en la muerte a tiros de Alyssa Wilson, una adolescente de 17 años que recibió disparos mientras conducía por la Interestatal 170, en el área metropolitana de San Luis, Missouri, el 14 de octubre.

Willie Herndon enfrenta cargos de asesinato en primer grado, acción criminal armada y posesión ilegal de un arma de fuego por parte de una persona con antecedentes penales. Su esposa, Taiya Herndon, de 45 años, fue acusada de obstaculizar el procesamiento judicial, informó el lunes Melissa Price Smith, fiscal del condado de San Luis.

Según los documentos judiciales, Wilson conducía hacia el zoológico de San Luis para encontrarse con un amigo cuando un sospechoso disparó al menos una vez contra la parte trasera de su vehículo. La adolescente recibió heridas de bala que le provocaron la pérdida de control del automóvil y el choque contra el muro divisorio de concreto de la autopista.

Wilson fue trasladada al hospital Barnes-Jewish, donde fue declarada muerta.

Una cámara captó el vehículo del que salió el tirador

Las imágenes de vigilancia recopiladas por los investigadores muestran una camioneta Buick Enclave blanca que se detuvo en el arcén derecho de la Interestatal 170. Según los documentos judiciales, un sospechoso salió del lado del pasajero y, segundos después, se escuchó un disparo.

Tras el ataque, el individuo regresó al vehículo y la camioneta abandonó el lugar. Poco después, las imágenes mostraron el automóvil de Wilson estrellándose.

Los investigadores identificaron el vehículo presuntamente utilizado en el tiroteo y siguieron su rastro hasta un hotel cercano donde se alojaban los Herndon. Allí encontraron una camioneta con una calcomanía coincidente con la observada en las grabaciones, pero con una matrícula diferente.

Las autoridades determinaron posteriormente que ninguna de las dos matrículas asociadas al vehículo le pertenecía, según los documentos judiciales. También recuperaron un arma de fuego en la habitación del hotel.

El 16 de octubre, Taiya Herndon fue vista abriendo la compuerta trasera del vehículo cuando los agentes se acercaron. Willie Herndon salió de las inmediaciones del hotel y comenzó a correr al ver a la policía con su esposa. Fue detenido poco después, de acuerdo con los registros del caso.

La esposa está acusada de ayudarlo a escapar

La fiscalía sostiene que Taiya Herndon ayudó a su esposo a evadir a las autoridades al trasladarlo a Illinois después del tiroteo.

Por esa presunta conducta enfrenta un cargo de obstaculización del procesamiento judicial. Las autoridades no han divulgado más detalles sobre el trayecto ni sobre las circunstancias del traslado.

Willie Herndon, por su parte, también fue acusado de posesión de un arma de fuego por una persona con antecedentes penales. Los documentos judiciales indican que había sido condenado anteriormente por posesión de un vehículo robado, recepción de bienes robados y robo con allanamiento en dos casos distintos.

El hombre permanece detenido con una fianza en efectivo de un millón de dólares, mientras que su esposa tiene una fianza de 500,000 dólares que debe pagar en efectivo, según informó la fiscal Price Smith.

Los investigadores no han revelado el posible motivo del ataque. Jack Abell, subjefe de la unidad de mando de la Major Case Squad de Greater St. Louis, afirmó que no existe una relación conocida entre la pareja y la adolescente.

El padre de Alyssa pide justicia para su hija

Durante una rueda de prensa el lunes, Robert Hickman, padre de la adolescente, recordó los planes que su familia tenía para el futuro de Alyssa.

“Alyssa tenía 17 años, estaba emocionada por su vida y por su futuro. Le faltaban 60 días para cumplir 18 y nos estábamos preparando para hacer nuestras primeras vacaciones familiares juntos e ir a Disney, para que pudiera ver a su persona favorita en el mundo, la princesa Tiana. Lamentablemente, ya no podrá hacerlo”, expresó Hickman.

El padre calificó lo ocurrido como un acto sin sentido y agradeció a los investigadores, al FBI y a las autoridades de Overland por su trabajo.

“Ningún arresto puede devolvernos a Alyssa, pero esperamos que este anuncio represente un paso hacia la rendición de cuentas y la justicia”, señaló el sargento Michael Clymer, portavoz de la unidad de investigación.

Investigan si hubo otro tiroteo relacionado

Mientras investigaban la muerte de Wilson, las autoridades descubrieron que el 11 de octubre otro vehículo había recibido disparos después de que una camioneta blanca se detuviera a un lado de la carretera.

La Policía Metropolitana de San Luis informó que un casquillo recuperado en ese lugar tenía el mismo fabricante que el encontrado en la escena del asesinato de Wilson.

Los investigadores realizan pruebas adicionales para determinar si ambos casquillos fueron disparados por la misma arma. Por ahora, no se ha confirmado una conexión entre los dos incidentes.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque y establecer si existen otros hechos relacionados. Los cargos contra Willie y Taiya Herndon son acusaciones que deberán resolverse ante los tribunales.

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