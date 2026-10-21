El príncipe Harry quiere reconciliarse con la familia real

El príncipe Harry volvió a tender la mano a la familia real británica en un nuevo intento por cerrar las profundas brechas abiertas con su padre, el rey Carlos III, y su hermano, el príncipe William.

En una entrevista concedida a la revista GQ, el duque de Sussex manifestó que su máxima prioridad actual es la reconciliación familiar, aunque lanzó una advertencia al señalar directamente que “algunas personas no quieren que funcione”.

Durante la conversación, grabada a finales de septiembre, Harry reconoció que, si bien las cicatrices del pasado permanecen, considera innecesario prolongar indefinidamente los enfrentamientos institucionales y personales.

“Con todo lo que está pasando en el mundo, lo más importante es la reconciliación. Ya hay suficiente drama en la vida como para seguir con problemas familiares”, afirmó el príncipe.

Asimismo, admitió de forma abierta que echa de menos la relación que mantenía con su familia, equiparando su vivencia con la de cualquier persona que experimenta rupturas o desacuerdos entre hermanos y padres.

El distanciamiento entre los Windsor y el matrimonio formado por Harry y Meghan Markle se remonta a 2020, año en el que decidieron renunciar a sus funciones oficiales como miembros activos de la realeza para establecer su residencia en Estados Unidos. Desde entonces, la tensión escaló de manera exponencial tras la emisión de su célebre entrevista con Oprah Winfrey, el posterior documental estrenado en Netflix y el lanzamiento de su autobiografía, “En la sombra”, obra que reveló episodios de máxima fricción interna.

A pesar de este historial de desencuentros, el escenario actual muestra matices diferentes. Mientras que la comunicación con el príncipe William sigue congelada —sin registros de apariciones conjuntas desde la coronación de Carlos III en 2023—, con el monarca británico podría estarse abriendo una vía de entendimiento tras años de mutuo silencio.

Tras la repercusión de la entrevista, un portavoz oficial de los Sussex aclaró que las declaraciones del príncipe no pretendían constituir un ataque hacia William ni hacia ningún otro miembro de la corona, sino evidenciar un deseo genuino de concordia. El tiempo dirá si esta nueva llamada pública logra superar los recelos y rehabilitar los lazos familiares rotos.

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