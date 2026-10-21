Elizabeth Gutiérrez explota toda su sensualidad con un vestido blanco y le llueven piropos

Elizabeth Gutiérrez es parte de la nueva temporada de “Sin senos sí hay paraíso” y de la nueva producción que aún está en proceso de grabación, “Emergencias. Unidad de Vida”, ambas producciones de Telemundo.

La estrella de Telemundo está viviendo un excelente año 2026, con muchos proyectos en puerta. Su regreso al mundo de la actuación ha sido todo un éxito porque su público está totalmente dispuesto a verla retomar su lugar en el mundo de las series y las telenovelas.

Pero sus fans también celebran el verla tan bien. Hace unas horas, la protagonista de “El fantasma de Elena” compartió un video en el que aparece luciendo un vestido blanco con escote pronunciado. Sexy. La reacción en las redes sociales no se ha hecho esperar. Celebridades como Carmen Villalobos y Zuleyka Rivera aplauden su imagen y la sensualidad con la que ha decidido posar.

Andrea Meza, Clarissa Molina y Aleyda Ortiz también han reaccionado. El público que la sigue también se ha hecho presente con mensajes provocativos y es que son muchos los que dicen que a Elizabeth le sienta mejor la soltería. “Qué radiante se le ve desde que está soltera”, escribió un seguidor de la actriz de raíces mexicanas.

Otros fans son aún más picantes en sus comentarios y, aunque la apoyan, no se olvidan del pasado de la actriz, deseándole un mejor futuro; por eso han escrito: “Hermosa, espero que nunca vuelva con el papá de sus bendiciones; se merece un buen hombre”.

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