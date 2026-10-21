ONG denuncian que la Fiscalía de México reporta hasta 20 veces menos fosas clandestinas que autoridades estatales

La Plataforma Ciudadana de Fosas documentó 651 fosas en registros estatales durante 2025, frente a 32 reportadas por la Fiscalía mexicana. Las diferencias entre los registros oficiales y la información periodística evidencian vacíos de transparencia sobre la crisis de desapariciones en México, advierten organizaciones civiles (ONG).

La Fiscalía General de la República (FGR) del país azteca, reportó 32 fosas clandestinas durante 2025, una cifra casi 20 veces menor que las 651 registradas por fiscalías estatales, según la actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas presentada el 20 de octubre de 2026.

El proyecto, coordinado por ARTICLE 19 México y Centroamérica, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, también identificó 433 fosas mediante el monitoreo de noticias publicadas durante el mismo periodo. Las organizaciones señalaron que las diferencias entre las tres fuentes dificultan conocer la dimensión de los hallazgos y evaluar la respuesta de las autoridades ante la crisis forense y de personas desaparecidas.

De acuerdo con los registros estatales, las 651 fosas se localizaron en 16 entidades. Sonora encabezó la lista con 204, seguido de Chihuahua, con 85, mientras Baja California Sur y Jalisco reportaron 71 cada uno. En contraste, la información de la FGR contabilizó fosas en seis estados: Tamaulipas, con 15; Jalisco, con seis; Guerrero, con cinco; Coahuila, con tres; Michoacán, con dos, e Hidalgo, con una.

Las notas periodísticas, por su parte, documentaron 433 hallazgos. Sonora concentró 68, Chihuahua 60 y Baja California Sur 44. Jalisco y Sinaloa registraron 25 cada uno, Baja California 23 y Guanajuato 20. Estas siete entidades reunieron el 61.2% de los casos identificados en medios.

? Fiscalía General de la República reporta 20 veces menos fosas clandestinas que las fiscalías estatales.



? Te invitamos a leer los más recientes hallazgos de la Plataforma Ciudadana de Fosas desde la sección de repositorio ? https://t.co/ennXZYDIE8 pic.twitter.com/aca7U2AC1L — Data Cívica (@datacivica) October 21, 2026

Cientos de cuerpos siguen pendientes de identificación

La actualización también contabilizó 833 cuerpos recuperados de fosas clandestinas en 15 estados, según información de fiscalías locales. Jalisco reportó 257; Sonora, 239; Chihuahua, 119, y Baja California Sur, 96. De esos cuerpos, 487 correspondían a hombres y 59 a mujeres. En otros 287 casos no se especificó el sexo de las personas, una omisión que refleja las deficiencias en los registros disponibles.

Además, las fiscalías estatales reportaron 226 restos humanos recuperados en diez entidades. Michoacán encabezó la relación con 99, seguido de San Luis Potosí, con 37; Sonora, con 30, y Guerrero, con 28. En 194 registros no se especificó el sexo. Las cifras de restos no equivalen necesariamente al número de víctimas.

Durante la presentación, Cecilia Delgado, del colectivo Buscadoras por la Paz de Sonora, exigió una base nacional de fosas y advirtió sobre el riesgo de que las personas desaparecidas sean víctimas de una segunda desaparición en fosas comunes. La Plataforma sostuvo que el Estado debe esclarecer los hechos, identificar los restos y garantizar justicia a las familias.

También reclamó registros públicos, homologados y actualizados que permitan conocer dónde se encuentran las fosas, qué se recuperó y cuántas personas han sido identificadas. Las organizaciones advirtieron que los datos disponibles no representan necesariamente el total de fosas clandestinas en México y exigieron mayor transparencia para garantizar el derecho de las familias a la verdad.

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