El papa León XIV no necesitará más tratamiento tras su operación de cáncer de pulmón

El papa León XIV recibió una noticia alentadora en medio de su recuperación, ya que no necesitará tratamiento adicional contra el cáncer de pulmón, luego de que los estudios médicos confirmaran que el tumor que le extirparon estaba localizado.

El anuncio fue realizado por sus médicos, el doctor Luigi Carbone y el cirujano Stefano Margaritora, a través de un comunicado difundido por el Vaticano.

Los resultados de los análisis del tejido extraído durante la intervención confirmaron que el pontífice padecía un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se encontraba localizado.

“Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no se requiere ningún tratamiento adicional”, señalaron los especialistas.

La noticia representa un alivio para los fieles y para quienes han seguido de cerca la salud del papa, de 71 años, quien ya comenzó a retomar gradualmente sus compromisos públicos.

Un hallazgo que cambió su historia

De acuerdo con información publicada por Vatican News, el tumor fue descubierto de manera accidental durante una revisión médica.

El cirujano Stefano Margaritora explicó que los médicos encontraron una pequeña mancha en la base del pulmón. De no haber estado en esa ubicación, posiblemente habría pasado inadvertida.

“El Santo Padre pertenece a la categoría de personas que descubren que tienen cáncer de pulmón completamente por casualidad”, declaró Margaritora a Vatican News.

El pontífice fue sometido el 13 de octubre a una cirugía para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, en una intervención que duró aproximadamente 90 minutos.

Cuatro días después, el sábado 17 de octubre, salió del hospital Gemelli de Roma y regresó al Vaticano.

El papa retoma sus actividades

Tras abandonar el hospital, León XIV agradeció las muestras de cariño y las oraciones recibidas durante su hospitalización.

“Esta experiencia me ha hecho sentir especialmente cercano a todos aquellos que viven con alguna enfermedad o discapacidad”, expresó el pontífice.

También aseguró que retomaría sus compromisos de manera progresiva, consciente de la importancia de su recuperación.

El miércoles 21 de octubre, el papa encabezó su audiencia general en la Plaza de San Pedro, donde saludó a los fieles desde el papamóvil y bendijo a los niños que se acercaban.

Según los reportes sobre su agenda, el Vaticano contempla un viaje a Sudamérica del 6 al 17 de noviembre, con visitas previstas a Uruguay, Argentina y Perú.

Si bien el resultado médico es favorable, la ausencia de tratamiento adicional no significa que deba descartarse el seguimiento clínico.

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