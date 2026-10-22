Líder de la pandilla Hells Angels buscado desde 2010 en Canadá fue detenido en Cancún

Fuerzas federales y del estado de Quintana Roo detuvieron en Cancún a Robert Skojo, alias “Rob”, ciudadano canadiense identificado por las autoridades como líder y operador logístico de una estructura criminal vinculada con el grupo de motociclistas Hells Angels.

La captura se realizó durante un operativo coordinado donde agentes ejecutaron tres órdenes de cateo en inmuebles de Cancún, según informó el Gabinete de Seguridad.

La detención fue resultado de labores de inteligencia e intercambio de información entre autoridades mexicanas y canadienses

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, durante las operaciones fueron incautados 1.3 kilogramos de marihuana, dos armas largas, un arma corta, dos vehículos y un teléfono celular.

Skojo era buscado por la Real Policía Montada de Canadá desde 2010. Una ficha difundida por la división de Ontario el 13 de mayo de 2024 señalaba que permanecía prófugo después de una condena dictada en ausencia, y que las autoridades sospechaban que podía encontrarse en territorio mexicano.

En Benito Juárez, Quintana Roo, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico, en coordinación con @SSC_QROO, ejecutaron tres órdenes de cateo y detuvieron a Robert “N”, líder de un grupo delictivo relacionado con actividades de tráfico de drogas, extorsión y delincuencia? pic.twitter.com/IRFmerEFNd — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 21, 2026

Entre los señalamientos reportados figuran una presunta conspiración para cometer delitos relacionados con el tráfico de cocaína y el incumplimiento de una comparecencia judicial.

Sobre Skojo pesaba una orden de aprehensión con fines de extradición y una ficha roja vigente de Interpol, informó el semanario Zeta.

Acusado por narcotráfico y extorsión

Las investigaciones vinculan a Skojo con una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, la extorsión y otras actividades de delincuencia organizada.

Las autoridades canadienses consideran prioritario el seguimiento de esta estructura criminal por sus vínculos con el tráfico de cocaína y otras actividades ilícitas.

Hells Angels es una organización internacional originada como club de motociclistas en Estados Unidos. Diversas autoridades han señalado a integrantes de la agrupación por su participación en delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.

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