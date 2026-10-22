Maestra que sobrevivió al tiroteo en una escuela de Oregon relata que fingió estar muerta

Una maestra que fue baleada por un adolescente en una escuela primaria de Bend, Oregon, la semana pasada, dijo que vio al atacante e intentó cerrar la puerta del aula, “pero el tirador ya estaba allí”.

Becky Drury dijo que recibió un disparo a quemarropa durante el ataque en la Escuela Primaria Silver Rail el jueves.

“Tira al suelo, vi que mi mano izquierda estaba casi completamente seccionada por el disparo, y mi otro brazo también estaba gravemente herido”, dijo Drury en un comunicado el miércoles.

“No podía levantarme, defenderme ni proteger a nadie más”, dijo. “Así que hice lo único que podía hacer: fingir que estaba muerta con la esperanza de que no me disparara de nuevo”, agregó.

“Lo que sucedió en esa aula es inimaginable, y como tantos en esta comunidad, me duele profundamente lo sucedido a todos los afectados por esta tragedia”, expresó Drury.

“Mis pensamientos están con los heridos, con quienes perdimos, con sus familias, con nuestra escuela y con la comunidad de Bend”, dijo. “Agradezco enormemente la amabilidad y el apoyo que hemos recibido mientras afrontamos juntos los difíciles días que se avecinan”.

Tres niños, de 5, 8 y 11 años, y una maestra de 25 años murieron en el ataque, que comenzó alrededor de la 1 p.m., informaron las autoridades.

El atacante fue abatido a tiros por un transeúnte que lo vio disparar contra una camioneta y entrar a la escuela, informó la policía. Según la policía, un transeúnte siguió al joven de 16 años que disparó y le disparó mientras otro profesor forcejeaba con él por el arma.

Los investigadores están indagando si el atacante vio algún material extremista en internet, incluyendo material asociado con el “extremismo violento nihilista” (NVE), según informaron a NBC News dos altos funcionarios policiales familiarizados con la investigación.

La policía de Bend informó el miércoles que el arma fue comprada legalmente.

La policía indicó que se trataba de una escopeta de corredera Maverick 88 calibre 12 y que el atacante utilizó perdigones, postas y balas.

La policía no ha revelado quién compró el arma. Dos altos funcionarios policiales habían declarado previamente a NBC News que la madre del atacante la compró en agosto, cerca de la fecha de su cumpleaños.

“Los detectives de la policía de Bend continúan con esta compleja investigación. Han ejecutado órdenes de registro en la casa del sospechoso del tiroteo, así como en sus dispositivos electrónicos y sus cuentas de redes sociales en diversas plataformas”, informó la policía en un comunicado.

“Ese trabajo continúa y lleva tiempo”, agregó el departamento de policía.

Sigue leyendo:

– Kaylub Giamanco, el padre de dos estudiantes que abatió al atacante de la escuela en Oregon y es considerado un héroe.

– Tres niños, una maestra y un adolescente de 16 años murieron en el tiroteo de Oregón.