Mercurio retrógrado: 3 signos del zodiaco lo experimentarán con mayor intensidad

Mercurio retrógrado del 24 de octubre al 13 de noviembre de 2026 promete convertirse en una etapa de profunda reflexión para los 12 signos del zodiaco.

Sin embargo, según las interpretaciones astrológicas, Géminis, Virgo y Escorpio podrían experimentar sus efectos con mayor intensidad, especialmente en el terreno emocional, la comunicación y el crecimiento personal.

En astrología, Mercurio representa la mente, la comunicación y la manera en que procesamos información.

Cuando parece retroceder desde nuestra perspectiva terrestre, se interpreta como una oportunidad para revisar asuntos pendientes y reconsiderar decisiones.

La astróloga Rachel Ruth Tate explicó a Vice.com que no todos los periodos de Mercurio retrógrado se manifiestan de la misma manera.

Algunos se asocian con mayores dificultades, mientras que otros favorecen la claridad y la revisión de prioridades.

Según Tate, el tránsito que comenzará el 24 de octubre se situará entre ambos extremos: podría propiciar descubrimientos personales importantes, pero también exigir conversaciones vulnerables y honestas.

Además, la especialista destaca que los tres periodos de Mercurio retrógrado de 2026 ocurren en signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis.

Desde la perspectiva astrológica, esta coincidencia pone el foco en la relación entre los pensamientos y las emociones que permanecen sin resolver.

1. Géminis

Géminis podría experimentar una etapa de introspección que lo lleve a reconocer sentimientos que ha intentado evitar.

Como Mercurio es su planeta regente, este tránsito adquiere una relevancia especial en su interpretación astrológica.

De acuerdo con Rachel Ruth Tate, el planeta atraviesa una zona sensible de la carta astral de Géminis, relacionada con el subconsciente y los procesos internos.

Esto invita a detenerse, reconocer las vulnerabilidades y preguntarse qué situaciones necesitan cambiar.

Durante estas semanas, Géminis podría descubrir que ignorar sus emociones ya no es suficiente para seguir adelante.

En lugar de distraerse o fingir que todo está bien, será conveniente identificar qué le duele y qué necesita para recuperar su equilibrio.

La clave estará en permitirse sentir sin juzgarse y transformar esos descubrimientos en decisiones conscientes.

2. Virgo

Para Virgo, Mercurio retrógrado podría representar una oportunidad para revisar creencias, recuerdos y patrones de comportamiento adquiridos durante la infancia.

Tate señala que Mercurio también rige a Virgo, por lo que este tránsito puede tener especial relevancia para el signo.

La reflexión se centrará en las historias personales que continúa repitiendo y en las ideas que quizá ya no corresponden con quien es actualmente.

Virgo suele identificarse en astrología con la disciplina, el análisis y la búsqueda de soluciones.

Sin embargo, esta etapa propone cambiar de perspectiva: no todo se resuelve haciendo más esfuerzos o intentando controlar cada detalle.

Será un buen momento para cuestionar expectativas antiguas, revisar la manera de comunicarse y reconocer que cambiar de opinión también forma parte del crecimiento personal.

3. Escorpio

Escorpio será uno de los protagonistas de este Mercurio retrógrado porque el fenómeno ocurrirá en su propio signo.

Esta posición se interpreta como una invitación a revisar la identidad, las reacciones emocionales y la manera de relacionarse con los demás.

Según Tate, Escorpio podría beneficiarse de asumir una mayor responsabilidad emocional y examinar ciertas conductas que ha justificado a partir de experiencias dolorosas.

La pregunta central será si algunas reacciones actuales responden a las necesidades del presente o a heridas del pasado.

Reconocer esa diferencia puede ayudar a construir relaciones más honestas y a dejar atrás patrones que limitan el crecimiento.

En lugar de reaccionar impulsivamente, Escorpio tendrá la oportunidad de observar sus emociones, comprenderlas y decidir cómo quiere actuar.