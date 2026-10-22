Taína Pimentel rompe el silencio tras la separación con Lupillo Rivera

Taína Pimentel ha visitado varios programas de Telemundo. Destacamos su paso por “La Mesa Caliente” y “Hoy Día”, en donde habló del final de su relación con Lupillo Rivera, destacando que, después de escuchar la nueva historia de amor del cantante mexicano, a ella no le quedan claros los tiempos.

Porque haciendo cálculos, para agosto, cuando presuntamente Lupillo conoció a su nuevo amor, este todavía tenía un compromiso vigente con Pimentel. Los planes de boda se mantenían firmes e incluso se estaba trabajando en un reality para la boda con Taína; Cristina Porta iba a ser la madrina de la boda y muchos talentos de la cadena estaban invitados al enlace.

Durante la conversación sostenida en “Hoy Día”, Taína hizo hincapié en que ella sabía poco de la vida privada de Lupillo Rivera, antes de conocerlo. Sobre todo porque en República Dominicana no se sigue, necesariamente, la música del intérprete.

Ahora que su relación ha terminado, la dominicana lamenta la forma en la que su exprometido lo hizo. El hecho de que el cantante haya utilizado un intermediario para concluir con su compromiso. Según la modelo y empresaria, él terminó con ella a través de su manager.

Que su hijo se haya visto involucrado en la relación, porque ella creía que estaba con Lupillo por algo serio, con un futuro para “toda la vida”. De momento, se entiende que entre ellos no hay comunicación alguna entre el cantante y Taína.

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