Charli XCX participará en la próxima película de Martin Scorsese

La colaboración entre Charli XCX y Martin Scorsese va más allá de la portada del nuevo álbum de la cantante, “Music, Fashion, Film”. Según fuentes de Variety, la estrella del pop tendrá un cameo en “What Happens at Night”, la próxima película del director ganador del Óscar, junto a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

Descrita como un drama psicológico gótico, la producción de Apple y StudioCanal narra la historia de un matrimonio estadounidense que viaja a un pequeño pueblo europeo para adoptar un bebé; sin embargo, a medida que luchan por reclamar a su hijo, parecen descubrir cada vez menos quiénes son.

El papel de Charli en la película se mantiene en secreto. Se une a un reparto que también incluye a Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson y Jared Harris.

La cantante detrás de “Brat”

La cantante de “Brat” se ha labrado un nombre en el mundo del cine últimamente, apareciendo en siete películas en los últimos dos años. Entre ellas se encuentra “The Moment”, un falso documental dirigido por su colaborador habitual, Aidan Zamiri, que satirizaba con humor el éxito comercial que alcanzó con “Brat”.

El cine incluso inspiró su último álbum, “Music, Fashion, Film”, cuya portada muestra a John Cale, Marc Jacobs y Scorsese para simbolizar cada forma de arte. Charli está finalizando su gira de presentación del disco en Estados Unidos, con el último concierto de la etapa en Las Vegas el viernes, antes de partir hacia Europa en febrero.

“What Happens at Night” es la nueva película de Scorsese tras “Los asesinos de la luna de las flores” (2023), también protagonizada por DiCaprio y nominada a 10 premios Oscar, incluyendo el de mejor película. Aún no se ha anunciado la fecha de estreno.

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