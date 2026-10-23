El FBI investiga una aparente obsesión nazi del responsable de la masacre en un colegio de Oregon

El adolescente que mató a tres estudiantes y a una maestra en una escuela primaria de Bend, Oregón, podría haber desarrollado una “obsesión con el nazismo”.

Las autoridades identificaron al atacante que abrió fuego en un aula de la Escuela Primaria Silver Rail como Griffin J. John, de 16 años, exalumno de la escuela.

El periódico The Oregonian y la emisora ​​pública de Oregón informaron, citando fuentes policiales, que el FBI y las autoridades estatales están investigando los posibles vínculos del atacante con grupos extremistas en línea.

The Oregonian informó sobre la posible obsesión nazi, citando fuentes policiales.

Según estos medios, las fuerzas del orden están investigando posibles conexiones con varios grupos, incluido uno conocido como “764”, que opera frecuentemente en la plataforma de mensajería Discord.

El FBI ha clasificado previamente a “764” como una red violenta en línea que ataca a niños y personas vulnerables.

“El FBI está cada vez más preocupado por estas redes de depredadores violentos que entablan amistad con menores y otras personas vulnerables a través de plataformas en línea populares y los coaccionan para que intensifiquen su comportamiento sexual y violento, empujando a las víctimas a crear contenido explícito y material de abuso sexual infantil (MSSI), explotar sexualmente a sus hermanos, dañar a las mascotas, autolesionarse con objetos punzantes o intentar suicidarse”, declaró la oficina del FBI en Boston en un comunicado de prensa de febrero.

“Algunos de estos depredadores incluso ven transmisiones en vivo de autolesiones y otro contenido violento, y lo difunden para seguir extorsionando a sus víctimas y ejerciendo control”, continuó el comunicado. “Es una táctica conocida como Explotación Sádica en Línea”.

Según The Oregonian, las autoridades confiscaron los dispositivos electrónicos del atacante en la casa de su madre y están revisando su historial en línea.

La policía de Bend identificó a uno de los estudiantes fallecidos en el tiroteo como Rhoam Summer, de 5 años.

“Cocinaba con sus padres, los abrazaba siempre que podía y cantaba para sí mismo cuando estaba triste”, escribieron los padres de Rhoam en un comunicado. “Contaba las historias más dulces y maravillosas, y estaba aprendiendo a darle voz propia a cada personaje”.

Las autoridades no han revelado la identidad de los otros dos estudiantes fallecidos, pero tenían 8 y 11 años.

La maestra fallecida era Megan Lambert, de 25 años, quien creció en Bend y trabajaba en el trabajo de sus sueños, según su familia.

El atacante fue abatido por un residente de 36 años que lo vio y lo siguió hasta la escuela. Este hombre fue identificado posteriormente como Kaylub Giamanco, quien confirmó ser el padre de dos niñas que asistían a la escuela.

La policía añadió que una maestra, que resultó ilesa, ayudó a evitar más derramamiento de sangre al arrojarle un teléfono celular al atacante y reducirlo.

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– Kaylub Giamanco, el padre de dos estudiantes que abatió al atacante de la escuela en Oregon y es considerado un héroe.