“Las negociaciones para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania avanzan, están pasando muchas cosas”, afirma Trump

El presidente Donald Trump aseguró que las conversaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania registran avances, mientras su gobierno enfrenta cuestionamientos por las restricciones al sistema satelital Starlink, utilizado por las fuerzas ucranianas para operar drones y coordinar acciones militares.

“Veremos cómo resulta. Han estado ocurriendo muchas cosas”, declaró Trump ante periodistas en la Casa Blanca, al ser consultado sobre las negociaciones diplomáticas y las afirmaciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de que el mandatario ruso, Vladímir Putin, no quiere alcanzar la paz. Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, sostuvo esta semana reuniones con Zelenski y dirigentes europeos en Oslo, antes de viajar a Rusia para entrevistarse con Putin en San Petersburgo. Durante esos contactos también se anunció la liberación de un profesor estadounidense detenido en territorio ruso.

Zelenski manifestó su disposición a “congelar” las actuales líneas del frente, una alternativa que dejaría territorios ucranianos bajo control de Moscú. Por su parte, Putin abrió la puerta a “llegar a un acuerdo” con Kiev, aunque todavía no existe un entendimiento definitivo que permita detener las hostilidades.

Las gestiones se desarrollan mientras Trump busca cumplir una de sus principales promesas políticas: terminar el conflicto iniciado con la invasión rusa a gran escala de febrero de 2022. El presidente estadounidense también ha impulsado cambios en la política hacia Moscú, incluidas medidas para facilitar determinadas exportaciones de diésel ruso, en un contexto de tensiones por los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras rusas.

President Trump responds to questions about Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy’s claims that Russia’s latest strikes show Vladimir Putin is not seeking peace. Trump responds, “We’ll see how it works out.”



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Trump afirma que Musk restableció Starlink, pero Kiev mantiene dudas

En paralelo a las negociaciones, Trump afirmó que Elon Musk restableció el acceso de Ucrania a Starlink, la red de internet satelital de SpaceX que permite mantener comunicaciones en zonas de combate. Sin embargo, Zelenski aseguró que la conectividad militar todavía no funcionaba a plena capacidad. El mandatario ucraniano dijo que esperaba información del secretario de Estado, Marco Rubio, después de que este le prometiera una respuesta en aproximadamente 48 horas.

El diario The Wall Street Journal informó que Trump habría llamado a Musk para pedirle que levantara las restricciones. El presidente evitó confirmar directamente esa conversación, aunque dio a entender que el empresario había revertido las limitaciones. La disputa se centra en Starshield, la versión militar de la tecnología satelital utilizada por Kiev. Según funcionarios ucranianos, las restricciones perjudicaron el funcionamiento de drones ofensivos e interceptores empleados para atacar objetivos rusos y protegerse de bombardeos.

Musk negó ser responsable de los cambios y sostuvo que el sistema militar está bajo control del gobierno estadounidense. Rubio, por su parte, afirmó que ni Trump ni integrantes de su administración solicitaron modificar el servicio. La incertidumbre persiste: mientras Trump sostiene que el acceso fue restablecido, un funcionario europeo citado por Associated Press afirmó que el sistema todavía no funcionaba correctamente.

La controversia añade presión a una relación entre Washington y Kiev marcada por diferencias sobre la estrategia militar y las condiciones para terminar la guerra.

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