Madre de Amy Acton, candidata a gobernadora por Ohio, fue condenada por robo y crueldad animal

Donna Arthur, madre biológica de Amy Acton, candidata a gobernadora por Ohio y quien a través de un video la tachó de mentir sobre el hecho de haber sido violada por su padrastro cuando tenía 11 años, arrastra un controversial pasado señalando que llegó a ser condenada por robo y crueldad animal.

A principios de esta semana, Arthur encendió las redes sociales a través de un testimonial grabado con el objetivo de alertar a la ciudadanía para no caer en el error de creer en las promesas de campaña de su hija a quien describió como una persona enferma.

“Quiero mucho a mi hija, pero cuando la vi mintiendo… No es fácil para una madre decir esto, pero Amy tiene un problema grave. Miente sobre su pasado.

No dejes que se convierta en tu gobernadora. Si crees que mejorará tu vida, te estás engañando”, señaló.

BOMBSHELL:



Ohio Democratic gubernatorial candidate Amy Acton’s own mother urges voters not to vote for her daughter.



“My name is Donna Arthur and I’m Amy Acton’s mother. I worked at Children and Family Service Association, building one of the first two sexual abuse programs in? pic.twitter.com/NP7nURpOmn — Walter Curt (@wcdispatch) October 20, 2026

Dicho testimonio fue aprovechado por el empresario Vivek Ramaswamy a través de una campaña publicitaria en la cual invirtió $4,000,000 de dólares aclarando no haberle pagado un solo dólar a la progenitora de Acton.

Sin embargo, políticos tanto demócratas como republicanos arremetieron en contra del millonario de Ohio, pues detrás de su oponente realmente existe una historia de abusos que, en julio de 1978, resultaron determinantes para separarla legalmente de su madre biológica debido a que presuntamente ella no hizo nada para protegerla de su esposo e incluso prefirió quedarse con él hasta su muerte ocurrida décadas después.

Con el objetivo de corroborar la clase de persona que se esconde detrás de Donna Arthur, el equipo de campaña de Amy Acton dio a conocer registros judiciales donde aparecen algunos de sus líos con la justicia.

En 1995, se declaró culpable de emitir cheques sin fondos y de robo mediante engaño o falsa impresión.

A partir de ello fue sentenciada a un máximo de dos años de prisión, pero se desconoce cuánto tiempo de dicha sentencia cumplió.

Posteriormente, en abril de 2021, Arthur fue acusada en Pensilvania de negligencia animal.

Un juez determinó que mantenía a varios gatos en un “vehículo cerrado bajo llave y sucio” con una temperatura interna muy elevada y dañina para los felinos. No obstante, se salvó de otra sentencia debido a que no se evaluó el derecho a proporcionarle un abogado.

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