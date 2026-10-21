Vivek Ramaswamy promueve un video que podría descarrilar la campaña de su rival para gobernar Ohio

A dos semanas de llevarse a cabo las elecciones para definir al político que habrá de convertirse en gobernador Ohio, el republicano Vivek Ramaswamy está promoviendo un controversial video que podría descarrilar la campaña de su rival demócrata, Amy Acton.

Desde el lunes por la noche comenzó a circular un video en redes sociales donde aparece Donna Arthur, madre biológica de Acton, quien tras las acusaciones de abuso sexual que la hoy demócrata presentó en contra de su padrastro cuando ella tenía 12 años, decidió alejarse al considerar que metía, lo cual sostiene continúa haciendo.

“Quiero mucho a mi hija, pero cuando la vi mintiendo… No es fácil para una madre decir esto, pero Amy tiene un problema grave.

Miente sobre su pasado. Dice que creció viviendo en una tienda de campaña. Nada de eso es cierto.

No dejes que se convierta en tu gobernadora. Si crees que mejorará tu vida, te estás engañando”, señaló.

BREAKING OVERNIGHT: In a huge surprise, Amy Acton's own MOTHER just went on camera urging Ohioans NOT to vote for her daughter for governor



"My name is Donna Arthur and I'm Amy Acton's mother…Amy has a serious problem. She is a liar. She lies about her past. She says she grew? pic.twitter.com/HI6yByajXf — Nico (@Nicoki32) October 21, 2026

El equipo de campaña de Ramaswamy confirmó a la prensa estar detrás del anuncio donde la progenitora de su rival política insinúa que padece problemas de salud mental.

Asimismo, aclaró que Donna Arthur no recibió ningún tipo de remuneración económica por haber aceptado grabar el testimonial en contra de su hija y permitir la difusión del material en diferentes canales de comunicación.

The fact that she’s hiding from debate, hiding from questions, & bans cameras at her events should tell you something. It’s beyond bizarre. https://t.co/Iyo8ucjzxM — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) October 21, 2026

A través de un comunicado dirigido a la cadena de televisión CBS News, Philip Stearns, hermano de Amy Acton, condenó el proceder del millonario con aspiraciones a convertirse en gobernador.

“No sorprende que Vivek Ramaswamy haya caído tan bajo como para intentar convertir el abuso sexual que Amy sufrió a los 12 años por parte del marido de nuestra madre biológica en un tema de debate político.

Nuestra madre biológica permaneció casada con el violador de Amy hasta que él murió”, indicó dejando en claro que él y su hermana fueron separados de la custodia de su madre después del arresto de su padrastro.

Cabe señalar que, los resultados de encuestas anticipadas, prácticamente arrojan un empate técnico entre Acton y Ramaswamy e incluso, en el mejor de los casos, se inclinan por una ligera ventaja en favor de la demócrata.

No obstante, el surgimiento del video señalado podría provocar un cambio en la intención de voto de los ciudadanos, lo cual probablemente beneficiará al empresario amigo del presidente Donald Trump.

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