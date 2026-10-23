Gobernador de Ohio exige a Vivek Ramaswamy dejar de promover un polémico video sobre su rival Amy Acton

Mike DeWine, mandatario de Ohio, exigió al empresario Vivek Ramaswamy, aspirante republicano a gobernador por dicho estado, retirar un controversial video que está promoviendo y donde la madre de Amy Acton, candidata demócrata, despotrica en su contra.

Desde el lunes por la noche, comenzó a circular un video en redes sociales donde aparece Donna Arthur, madre biológica de Acton, quien tras las acusaciones de abuso sexual que la hoy demócrata presentó en contra de su padrastro cuando ella tenía 12 años, decidió alejarse al considerar que mentía, lo cual afirma continúa haciendo.

“Quiero mucho a mi hija, pero cuando la vi mintiendo… No es fácil para una madre decir esto, pero Amy tiene un problema grave. Miente sobre su pasado.

No dejes que se convierta en tu gobernadora. Si crees que mejorará tu vida, te estás engañando”, señaló.

Posteriormente, el equipo de campaña de Ramaswamy confirmó a la prensa estar detrás de la difusión del video donde la progenitora de su rival política insinúa que padece problemas de salud mental.

Ante el revuelo provocado por la grabación promovida en distintos espacios y medios, el gobernador DeWine organizó una conferencia de prensa donde veladamente pareció apoyar a la demócrata Amy Acton en detrimento de su correligionario de partido Vivek Ramaswamy.

“Cuando uno conoce el resto de la historia, cuando conoce los antecedentes, cuando sabe que el esposo de la madre fue acusado por un gran jurado tras escuchar los testimonios y que se fugó con ella… y que dos niños nunca volvieron a ver a la madre después de eso, cuando uno sabe eso, para mí se vuelve más grave. Se vuelve aún más injusto.

Por lo tanto, es un error emitir este anuncio, e incluso a estas alturas —mi esposa, Fran, vio el anuncio esta mañana en la televisión—, simplemente insto a la campaña de Ramaswamy a que lo retire”, enfatizó.

BREAKING OVERNIGHT: In a huge surprise, Amy Acton's own MOTHER just went on camera urging Ohioans NOT to vote for her daughter for governor



"My name is Donna Arthur and I'm Amy Acton's mother…Amy has a serious problem. She is a liar. She lies about her past. She says she grew? pic.twitter.com/HI6yByajXf — Nico (@Nicoki32) October 21, 2026

La posición asumida por el mandatario de Ohio provocó un profundo enojo en Donald Trump, presidente estadounidense, quien mediante un mensaje publicado en la plataforma Truh Social lo tachó desleal al Partido Republicano.

“Nuestro gobernador republicano moderado de Ohio, Mike DeWine, a quien lamentablemente ayudé a ser elegido hace años, cuando perdía por 16 puntos antes de que yo hiciera un mitin para él, fue, como siempre, desleal al Partido Republicano. Sugirió enfáticamente que Vivek debería ‘retirar el anuncio’. Probablemente quiere que gane un demócrata y, desde luego, no quiere a alguien que haga un trabajo mucho mejor que el suyo”, puntualizó.

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