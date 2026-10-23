Steve Bannon defiende a Natalie Harp y aviva la guerra interna en la Casa Blanca trumpista

La guerra por la influencia en el círculo más cercano de Donald Trump suma un nuevo protagonista. Steve Bannon, uno de los ideólogos más reconocidos del movimiento MAGA, salió públicamente en defensa de Natalie Harp, la asesora presidencial cuya cercanía con el mandatario ha despertado molestias y cuestionamientos dentro de la Casa Blanca.

El exestratega jefe de la Casa Blanca no se limitó a respaldarla, también lanzó un mensaje directo a Susie Wiles, jefa de gabinete de Trump, a quien pidió intervenir para detener los ataques contra Harp y Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda.

En declaraciones a NBC News, Bannon aseguró que ambos son “odiados por ciertos elementos de alto nivel del personal de la Casa Blanca”, en referencia a las tensiones que rodean a los colaboradores presidenciales.

“Ya es hora de que Susie Wiles intervenga y ordene que se detenga, y que se detenga de inmediato”, reclamó el conductor del pódcast War Room, en una defensa que vuelve a colocar las disputas internas del gobierno bajo los reflectores.

Harp, la asesora que incomoda en el entorno de Trump

Harp, asistente especial y ejecutiva del presidente, se ha convertido en una figura habitual a su lado. Entre sus tareas está acercarle información y materiales impresos, una práctica que le ha valido el apodo de la impresora humana entre sus colegas.

Su cercanía con Trump no pasa inadvertida, mientras el presidente la ha elogiado públicamente, otros integrantes de su entorno han cuestionado su influencia y su estilo de trabajo.

Según el material publicado por el medio señalado, asesores han expresado inconformidad con su presencia y con la manera en que participa en la dinámica presidencial. El New York Times también ha recogido críticas hacia Harp, mientras que CNN ha reportado cuestionamientos sobre su estilo.

En septiembre, el periodista Chris Whipple describió su influencia como comparable a la de Wiles, al señalar que Harp “habla su idioma” y está de su lado incondicionalmente.

Bannon entra en la disputa y señala a Susie Wiles

La intervención de Bannon ocurre en un momento especialmente sensible para Wiles, cuya permanencia en el cargo ha estado rodeada de versiones sobre posibles cambios.

Un reporte de Politico Playbook sobre las conversaciones de Trump con aliados acerca de quién podría sustituirla habría provocado inquietud dentro de la Casa Blanca. De acuerdo con esas versiones, Harp imprimió el boletín y se lo entregó al presidente.

Trump rechazó públicamente las especulaciones y calificó la información como “¡NOTICIA FALSA TOTAL!”. además de respaldar a su jefa de gabinete.

La disputa también coincide con las críticas internas contra Pulte, quien, de acuerdo con NBC News, ha generado inconformidad entre asesores por sus propuestas y su acceso directo al mandatario.

El Washington Post también ha documentado las pugnas de poder en el entorno presidencial, donde distintos funcionarios aparecen vinculados a posibles escenarios de sucesión de Wiles.

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