Legislador republicano iniciará un proceso orientado a expulsar a la congresista Ilhan Omar de EE.UU.

Se incrementa la presión en torno a Ilhan Omar, representante demócrata originaria en Somalia, a quien el gobierno federal acusa por presuntamente haber mentido para obtener la ciudadanía hace 26 años.

La administración Trump no quita el dedo del renglón en su intento por demostrar que la demócrata de 44 años presuntamente lleva mucho tiempo beneficiándose de la política estadounidense a través del engaño, el cual ha llegado a su final.

El planteamiento del gobierno actual es que Ilhan Omar incurrió en un presunto fraude migratorio relacionado con los trámites de asilo y naturalización de su familia cuando ella era menor de edad.

Asimismo, se menciona que presuntamente llegó a casarse con su hermano para lograr ingresarlo “legalmente” a territorio estadounidense.

Y, por si esto fuera poco, también es investigada por presuntamente participar en un multimillonario fraude cometido en contra del gobierno de Minnesota, lo cual le permitió consolidar una empresa familiar.

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Con respecto a dichos señalamientos, Ilhan Omar afirma que predomina a un revanchismo republicano carente de pruebas para juzgarla frente a un tribunal y hasta expulsarla del país.

Sin embargo, Randy Fine, legislador por Florida, dio a conocer que presentará una iniciativa cuyo objetivo primordial es enviar a la mujer de origen somalí de retorno a su país natal.

Durante una entrevista concedida a la cadena NewsNation, el republicano de 52 años mencionó haber contactado al Departamento de Justicia (DOJ) para solicitar todos los detalles sobre la investigación llevada a cabo en contra Omar a quien el año pasado calificó de terrorista.

Mientras tanto, la representante demócrata pretende reelegirse durante las elecciones intermedias, lo cual, de acuerdo a los resultados de varias encuestas anticipadas luce factible ante el descontento generado entre los ciudadanos de Minnesota con respecto a la política migratoria implementada por Donald Trump a lo largo de casi dos años.

“No nos dejaremos intimidar, no nos silenciarán y no nos dejaremos amedrentar”, expuso en un video que comenzó a circular en redes sociales.

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