México Sub 15 debuta con un triunfo sobre Hungría 3-1 en el Mundial de Azerbaiyán

La Selección Mexicana Sub-15 inició con el pie derecho su andar internacional al derrotar de forma inapelable tres goles por uno a su similar de Hungría en el debut de la Copa Mundial y Festival de la FIFA Azerbaiyán 2026.

El Tricolor juvenil comandado por el talento de Aaron Muñoz dejó excelentes sensaciones sobre el terreno de juego, posicionándose de inmediato en el segundo escalón del Grupo H.

México inicia con triunfo el Mundial Sub-15 ante la presencia de Gianni Infantino y Mikel Arriola. pic.twitter.com/HliX2gpB9x — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 24, 2026



El cuadro azteca impuso condiciones desde el silbatazo inicial y no tardó en reflejar su enorme superioridad colectiva en la pizarra electrónica del torneo más importante de la categoría. Cuando el cronómetro dictaba las acciones del minuto 15, Marcelo Villarreal encabezó un contragolpe letal que tomó mal parada a la defensiva europea, mandando a guardar la de gajos ante el delirio nacional.

?? BREAKING: MEXICO WINS ITS FIRST MATCH IN THE INAUGURAL U-15 WORLD CUP!



The boys defeated Hungary 3-1, with goals from Muñoz (America) and Villarreal (Chivas). ????? pic.twitter.com/vo7mFyx34m — All Fútbol MX ?? (@AllFutbolMX) October 24, 2026



Debido al formato oficial de esta justa, la cual disputa únicamente dos tiempos de veinte minutos cada uno, la primera mitad culminó con la ventaja mínima para la causa mexicana en suelo asiático. Al arrancar el complemento, el recital continuó y Aaron Muñoz aprovechó un grosero parpadeo en la salida del guardameta húngaro para vacunar las redes y colgar el cómodo dos por cero.



El propio Muñoz se vistió de auténtico héroe de la tarde al aplicar exactamente la misma fórmula apenas ocho minutos más tarde, sellando una soberbia actuación individual con su doblete en el marcador. En el ocaso del cotejo, la escuadra magiar decoró la pizarra por la vía del tiro penal gracias al cobro acertado de Kenez Speier, quitándole la imbatibilidad al arquero nacional.

#Sub15 | ¡Victoria de México en su debut en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA! ?



Nuestros juveniles derrotaron a Hungría en su primer partido del torneo. ¡Siguiente rival: Dominica! ?



Todos los detalles ?? https://t.co/S3X3310nQb#ProyectoSelecciones ?? pic.twitter.com/TT2WmfCCy5 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 24, 2026



Tras consumar las primeras tres unidades oficiales del campeonato del mundo, el combinado juvenil ya se reporta listo para encarar un extenuante y ráfaga calendario de compromisos en busca de amarrar el boleto a la siguiente ronda. El representativo mexicano sostendrá un total de cuatro duelos más en fila india dentro del apretado sector para definir las posiciones estelares del sector.



La intensa actividad del mini Tri continuará la noche de este sábado 24 de octubre enfrentando a Dominica a las 23:00 horas, para posteriormente medirse ante Siria el domingo por la madrugada. Las jornadas definitivas se disputarán el próximo lunes 26 de octubre, donde la escuadra mexicana se jugará la vida midiendo fuerzas contra Etiopía temprano y cerrando la fase regular ante Malasia.

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