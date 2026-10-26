Angelique Boyer planea volver a las telenovelas como villana

La versatilidad de Angelique Boyer no es algo nuevo, pero sí digno de señalar. La actriz mexicana tiene talento para darnos personajes distintos entre sí. Entre sus producciones más populares tenemos “Teresa”, “Lo que la vida me robó”, “Tres veces Ana” y “Doménica Montero”. Cuatro historias diferentes, con seis versiones de mujeres que desafían su realidad y entorno al frente de cada proyecto.

Todos los papeles que Angelique nos ha dado en la ficción nos permiten encontrarnos con mujeres que no son del todo buenas; tampoco son tan malas. Son mujeres con objetivos específicos que, bajo la visión machista de la realidad que se construye en cada producción, pueden ser vistas de más o de menos.

Ahora, como características claras de villanas tenemos a Teresa y Ana Leticia. Ambos personajes fueron del total agrado del público hispano, gracias a que Angelique ha sabido construir a cada villana de manera icónica. Recientemente, en una entrevista para Televisa Espectáculos, explica que le gusta tomarse un tiempo prudencial después de cada personaje para que su público tenga la oportunidad de descansar de ella, según sus palabras.

Como actriz, Angelique afirma que en la actualidad los escritores están construyendo nuevos personajes femeninos con matices más reales que le permiten divertirse más en escena, ya que al final las villanas gozan más en la ficción que la amada protagonista.

Sobre la posibilidad de que se haga una nueva versión de “Teresa”, Angelique afirma con placer que le gustaría que esto sucediese, sobre todo porque para ella a toda aquella actriz a la que le llega este personaje termina yéndole bien a nivel profesional. Ahora solo resta saber para cuándo tendríamos el estreno de esta historia y cuál será la telenovela que le permitirá a Boyer retomar su rostro villanesco en la pantalla chica.

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