Chris Brown fue condenado a ocho meses de prisión en suspenso

El rapero estadounidense Chris Brown evitó este lunes su ingreso a prisión tras recibir una condena de ocho meses de cárcel, cuya ejecución fue suspendida por un periodo de doce meses, luego de declararse culpable de un delito de altercado en relación con una agresión cometida en febrero de 2023.

El fallo fue dictado por el Tribunal de la Corona de Southwark, después de que en julio pasado el intérprete admitiera su responsabilidad penal por los hechos ocurridos en el exclusivo club nocturno Tape London. En el mismo proceso judicial, su entrenador vocal, Omololu Akinlolu —conocido como HoodyBaby—, fue sentenciado a cuatro meses de prisión, también con pena suspendida por el mismo plazo.

Durante la audiencia previa a la sentencia, el juez Tony Baumgartner fue enfático al recalcar que la posición artística del músico no representa un salvoconducto ante la justicia británica. “Su fama, éxito comercial y posición profesional no le dan derecho a un trato especial. La ley se aplica por igual a todos”, aseveró el magistrado ante la sala.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de la Corona del Reino Unido, la agresión tuvo como víctima al productor musical Abraham Diaw. Los fiscales detallaron que Brown golpeó en dos oportunidades la cabeza de la víctima utilizando una botella de tequila, mientras Akinlolu lo agredía a golpes de puño. El ataque prosiguió incluso cuando Diaw intentó huir por el establecimiento y recibió patadas mientras yacía indefenso en el suelo, lo que le causó lesiones en la cabeza y las rodillas que exigieron asistencia médica.

Claire Campbell, fiscal superior de la oficina de Londres Sur, calificó el episodio como un asalto violento y no provocado, destacando el uso de la botella como un arma letal potencial en un local concurrido.

El proceso judicial avanzó tras una orden de arresto emitida cuando los implicados abandonaron el país. La detención de Brown se concretó en mayo de 2025, al retornar al territorio británico para un concierto en Manchester. Aunque inicialmente enfrentó cargos por agresión grave y posesión de arma ofensiva, estos fueron retirados tras aceptar su culpabilidad por altercado.

La modalidad en suspenso implica que Brown no cumplirá reclusión efectiva inmediata; no obstante, la pena se mantendrá latente por un año. Si el cantante reincide o infringe las condiciones judiciales en estos doce meses, el tribunal ordenará su ingreso a la cárcel. De respetar las normas, evitará la prisión, aunque mantendrá sus antecedentes vigentes.

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