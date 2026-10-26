Delitos de odio ya pueden reportarse mediante mensajes de texto en tu propio idioma 

Los residentes del condado de Los Ángeles que sufran o sean testigos de un delito de odio, discriminación o acoso pueden ahora denunciarlo mediante un mensaje de texto en su propio idioma.

El 19 de octubre, la iniciativa LA vs Hate lanzó “Text-to-Report Hate” (Denuncia el odio por mensaje de texto), un nuevo servicio que permite a los residentes reportar delitos de odio, incidentes motivados por el odio y otras formas de acoso basadas en prejuicios enviando un mensaje de texto al número 52211.

El servicio admite 15 idiomas, inglés, español, chino, armenio, farsi, hindi, japonés, tagalo, tailandés, vietnamita, camboyano, ruso y árabe, lo que facilita que las comunidades inmigrantes y étnicas busquen ayuda sin necesidad de realizar una llamada telefónica ni completar un formulario en línea.

Los hispanos pueden reportar en español al 211.

Una vez enviado el mensaje inicial, el sistema responde con una serie de preguntas automatizadas en el mismo idioma. Los usuarios pueden responder mediante mensajes de texto y adjuntar fotos, videos, grabaciones de audio y documentos relacionados con el incidente.

Las preguntas indagan sobre qué sucedió, dónde y cuándo ocurrió el incidente, qué tipo de odio o acoso estuvo involucrado y por qué la persona considera que fue el objetivo. Entre los posibles motivos se incluyen la raza o etnia, el origen nacional, la religión, la orientación sexual, la identidad de género, la discapacidad, el idioma o el estatus migratorio.

El servicio fue presentado en el Centro de Salud Mental Comunitaria del Valle de San Fernando (San Fernando Valley Community Mental Health Center) como parte de la novena edición anual de la semana Unidos contra el Odio (United Against Hate Week) del condado de Los Ángeles, que se celebró del 18 al 24 de octubre.

Robin Toma, director ejecutivo de la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Los Ángeles, habla sobre la importancia de denunciar los delitos de odio frente al mural LA vs Hate (Los Ángeles contra el Odio), inaugurado el 19 de octubre. Crédito: LA VS HATE | Cortesía

Las autoridades del condado señalaron que la opción de enviar mensajes de texto tiene como objetivo facilitar la presentación de denuncias a los residentes que, por diversos motivos, prefieren no realizar llamadas telefónicas, tienen dificultades para completar formularios en línea o dependen principalmente de un teléfono móvil para acceder a internet. Asimismo, esta modalidad permite a los usuarios enviar fotos o videos directamente desde sus dispositivos.

Este nuevo sistema de denuncia surge en un contexto en el que los delitos de odio se mantienen en niveles elevados en el condado de Los Ángeles. Según el informe más reciente del condado sobre delitos de odio, en 2024 se registraron 1355 incidentes de este tipo, la segunda cifra anual más alta en los 44 años de historia de dicho informe.

Robin Toma, director ejecutivo de la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Los Ángeles, señaló que la falta de denuncia de los delitos sigue siendo un problema importante, particularmente en las comunidades inmigrantes.

“Por lo general, existe una falta considerable de denuncias sobre delitos de odio, algo que resulta especialmente cierto en las comunidades inmigrantes, que a menudo son blanco de estos actos”, afirmó Toma.

Explicó que algunos inmigrantes se muestran reacios a contactar a las fuerzas del orden debido a barreras lingüísticas, experiencias previas con las autoridades en sus países de origen o temores relacionados con el trato con las fuerzas de seguridad.

Resulta difícil determinar con exactitud cuántos incidentes no se denuncian en el Condado de Los Ángeles. Toma citó la Encuesta Nacional de Victimización por Delitos (National Crime Victimization Survey) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la cual ha revelado que la cifra real de delitos de odio podría ser, por lo menos, el doble de la cantidad notificada al FBI.

Según LA vs Hate, entre 2019 y 2025 se notificaron 4,913 delitos e incidentes de odio a través de su sitio web o del número 211. En promedio, el 84% de las personas que presentaron denuncias cada año solicitaron coordinación de servicios de apoyo. Durante ese mismo periodo, el programa facilitó 8,688 referencias a diversos servicios, incluyendo asistencia jurídica, apoyo en materia de vivienda y otro tipo de ayuda.

Toma señaló que un estudio, en el que participaron estudiantes de posgrado de la UCLA, quienes entrevistaron a residentes coreanos, japoneses y chinos en sus propios idiomas, reveló que muchas personas desconocían que podían denunciar incidentes de odio a través del 211.

“El objetivo de este sistema de mensajes de texto es hacer que el proceso de denuncia sea lo más sencillo posible”, afirmó Toma. “Esperamos que lo utilicen tanto personas con dificultades para completar formularios en línea desde sus teléfonos, como los más jóvenes, quienes prefieren comunicarse mediante mensajes de texto”.

Durante la Semana de unidad contra el odio (United Against Hate Week), un camión de tacos de la iniciativa LA vs Hate recorrió diversas comunidades del Condado de Los Ángeles para promocionar el nuevo servicio de denuncia mediante mensajes de texto. Crédito: LA VS HATE | Cortesía

Añadió que el condado espera, en particular, que el sistema se convierta en una herramienta rápida y accesible para que las personas que no hablan inglés puedan denunciar incidentes en su propio idioma.

El servicio de mensajes de texto no se limita a incidentes que constituyen un delito. Los residentes también pueden denunciar acoso discriminatorio, intimidación y otras formas de hostilidad motivadas por prejuicios. Tanto testigos como víctimas pueden presentar denuncias.

Quienes deseen ayuda adicional, pueden solicitar coordinación de atención y referencias a servicios gratuitos. Un coordinador de atención se comunicará por teléfono en un plazo de tres días y, si no se puede contactar a la persona por teléfono, lo hará por correo electrónico.

Los funcionarios del condado también hicieron hincapié en la protección de la privacidad, particularmente para las comunidades inmigrantes. Según LA vs Hate, el 211 LA es una organización privada sin fines de lucro y no está afiliada a las fuerzas del orden, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU ni a ninguna agencia con autoridad policial.

Toma señaló que la información de identificación personal no se comparte con el condado a menos que la persona que presenta la denuncia acepte hacerlo. Asimismo, indicó que, hasta la fecha, no se ha registrado ningún caso en el que el programa haya comprometido la confidencialidad de quien realiza la denuncia.

La información enviada a través del canal de denuncias se mantiene, por norma general, bajo estricta confidencialidad y solo se comparte con el consentimiento de la persona interesada. Existe una excepción: cuando la ley estatal exige la divulgación de la información para prevenir daños a terceros.

Como parte del lanzamiento, LA vs Hate también presentó “Sunset Luminaries”, un mural en el Valle de San Fernando que gira en torno a temas como la paz, la empatía y la inclusión.

Durante la Semana Unidos contra el Odio (United Against Hate Week), un camión de tacos de LA vs Hate, recorrerá diversas comunidades del condado de Los Ángeles, ofreciendo tacos gratuitos y dando a conocer el nuevo servicio de denuncia por mensaje de texto, así como los recursos de apoyo disponibles.