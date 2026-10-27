J.D. Vance y Kamala Harris toman la delantera como opción de aspirantes presidenciales, revela encuesta

James David Vance, actual vicepresidente de la nación, y Kamala Harris, exvicepresidenta durante la pasada administración federal, lideran las proyecciones rumbo a la carrera para ocupar la Casa Blanca en 2028.

De acuerdo con los resultados de una encuesta recientemente llevada acabo por el diario The New York Times en colaboración con la Universidad de Siena, el republicano de Ohio cuenta con el respaldo de 33% de los republicanos registrados en el padrón electoral.

De esta manera, en un enfrentamiento directo con Marco Rubio, secretario de Estado, tendría de ventaja al menos 10 puntos, lo cual lo consolida como la alternativa más viable para contender en busca de convertirse en posible relevo de Donald Trump al frente del gobierno de Washington.

Con respecto a la situación que prevalece en el bando demócrata, Kamala Harris aparece como la mejor alternativa para, una vez más, figurar en la boleta electoral.

La californiana de 62 años lleva la delantera de un nutrido pelotón de posibles aspirantes a representar a su partido en una elección presidencial.

Por el momento, la mujer que logró captar más de $1,000 millones de dólares en los 107 días de su fugaz campaña, contaría con 12% del apoyo de los votantes en las primarias demócratas.

2028 Presidential Primaries



Republican:

? JD Vance: 33%

? Marco Rubio: 23%

? Donald Trump: 8%



Democratic:

? Kamala Harris: 12%

? Gavin Newsom: 9%

? Pete Buttigieg: 7%

? AOC: 6%



NYT/Siena poll | 10/12-10/19 pic.twitter.com/wsPly9Mg7v — OSZ (@OpenSourceZone) October 24, 2026

Detrás de Harris, se colocan Gavin Newsom, gobernador de California, con 9% de respaldo; y Pete Buttigieg, exsecretario de Transporte, con 7%.

Un poco más rezagados se colocan Alexandria Ocasio-Cortez, congresista de Nueva York, con 6%; Jon Ossoff, senador por Georgia, con 4%; y Mark Kelly, senador por Arizona, con 3%.

De cualquier manera, el panorama rumbo a las elecciones presidenciales está lejos de esclarecerse, pues existe al menos 45% de votantes consultados que no tienen claro a quien apoyarán llegado el momento.

Aunado a esto ninguno de los posibles favoritos de los estadounidenses consultados ha revelado si contendrá por la candidatura de su partido.

En el caso de los republicanos, Donald Trump se rehúsa a ver disputándose la candidatura conservadora a sus dos funcionarios de mayor confianza y sugiere la conformación de una mancuerna.

En lo que respecta a Kamala Harris, se ha comprometido a que, después de conocerse los resultados de las elecciones intermedias, será cuando defina si se postulará a no a una nueva campaña.

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