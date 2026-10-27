Vuelo de United Airlines regresa a Las Vegas por pasajero que presuntamente amenazó con secuestrar el avión

Un vuelo de United Airlines que viajaba desde Las Vegas, Nevada, hacia Newark, Nueva Jersey, tuvo que regresar al aeropuerto de origen la noche del sábado después de que un auxiliar de vuelo presuntamente descubriera a un pasajero enviando un mensaje de texto en el que afirmaba que planeaba secuestrar el avión.

El incidente ocurrió a bordo del vuelo 1681, un Boeing 737 que transportaba a 150 pasajeros y seis tripulantes cuando se produjo la alerta.

El sospechoso fue identificado como Dane Milne, de 25 años, quien fue arrestado después de que la aeronave aterrizara sin inconvenientes en el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas.

Según las autoridades, Milne enfrenta un cargo por realizar amenazas o comunicar información falsa relacionada con un acto de terrorismo.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que el avión regresó a Las Vegas después de que la tripulación reportara un incidente con un pasajero.

Auxiliar de vuelo habría descubierto mensaje sobre un secuestro

De acuerdo con las grabaciones de las comunicaciones entre los pilotos y el control de tráfico aéreo, un integrante de la tripulación observó que Milne presuntamente escribía un mensaje en el que anunciaba su intención de secuestrar la aeronave.

El auxiliar de vuelo alertó inmediatamente a los pilotos, quienes activaron medidas de seguridad y decidieron regresar al aeropuerto.

Durante las comunicaciones con los controladores aéreos de Las Vegas, uno de los operadores preguntó si el pasajero estaba cooperando o había sido inmovilizado.

El piloto explicó que el hombre aparentemente desconocía que la tripulación había detectado el mensaje.

“El pasajero no sabe que está pasando nada”, respondió el piloto, según el audio divulgado.

“El auxiliar de vuelo lo vio enviando un mensaje de texto diciendo que iba a secuestrar el avión, me llamó y activamos el protocolo de seguridad”, agregó.

El piloto también aclaró que no había sido necesario sujetar físicamente al pasajero.

“No está inmovilizado; el pasajero está tranquilo porque no sabe lo que ocurre”, señaló.

Las autoridades no han divulgado el contenido completo del mensaje ni han precisado a quién estaba dirigido.

Avión regresó a Las Vegas menos de una hora después de despegar

El vuelo 1681 despegó del Aeropuerto Internacional Harry Reid a las 10:52 p. m. del sábado con destino al Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey.

El trayecto tenía una duración prevista de aproximadamente cinco horas.

Sin embargo, menos de 20 minutos después del despegue, la tripulación decidió interrumpir el viaje y regresar a Las Vegas ante la presunta amenaza.

Según la información publicada por PEOPLE, la aeronave aterrizó de manera segura a las 11:36 p. m.

El avión transportaba a 156 personas en total, entre pasajeros y tripulantes.

No se reportaron personas heridas ni incidentes adicionales durante el aterrizaje.

La FAA confirmó que el vuelo regresó después de que la tripulación notificara una alteración relacionada con un pasajero, aunque no ofreció mayores detalles sobre el contenido de la supuesta amenaza.

Arrestan a pasajero de 25 años por presunta amenaza terrorista

Tras el aterrizaje, agentes de la Policía de Las Vegas intervinieron y detuvieron a Dane Milne.

El hombre fue trasladado al Clark County Detention Center, donde quedó bajo custodia por un cargo relacionado con amenazas o difusión de información falsa sobre un acto de terrorismo.

De acuerdo con registros judiciales consultados por Fox 5 Vegas, se le fijó una fianza de $10,000.

Milne posteriormente pagó la fianza y recuperó su libertad mientras continúa el proceso judicial.

Su próxima comparecencia ante un tribunal está programada para el martes 27 de octubre.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el sospechoso tenía algún medio para ejecutar la presunta amenaza ni si existía un plan real para tomar el control de la aeronave.

Tampoco se ha divulgado información sobre su representación legal.

Milne conserva la presunción de inocencia mientras el caso se resuelve judicialmente.

Pasajeros fueron reubicados en otro vuelo hacia Newark

El incidente obligó a modificar los planes de viaje de las 150 personas que se encontraban a bordo como pasajeros.

Después del regreso a Las Vegas, United Airlines organizó su traslado en un vuelo programado para la mañana del domingo.

Los viajeros pudieron continuar posteriormente hacia Newark, su destino original.

La aerolínea no informó de lesiones entre los pasajeros o tripulantes ni de daños a la aeronave.

El caso quedó en manos de las autoridades, mientras continúa la investigación sobre el mensaje que provocó la activación de los protocolos de seguridad.

Otro vuelo de United Airlines registró cuatro tripulantes heridos por turbulencias

El incidente ocurrió pocos días después de que otro vuelo de United Airlines sufriera un episodio de turbulencia que dejó a cuatro auxiliares de vuelo lesionados.

En ese caso, el vuelo 1157 había despegado de Honolulu, Hawái, con destino a Los Ángeles, California.

Durante el trayecto, los pasajeros reportaron haber escuchado un fuerte ruido y sentido un movimiento brusco de la aeronave.

Según testimonios difundidos después del incidente, la turbulencia provocó una sensación de caída repentina.

United Airlines confirmó que cuatro auxiliares de vuelo recibieron atención médica y que uno de ellos tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir tratamiento adicional.

El avión aterrizó de manera segura en Los Ángeles.

Aunque ambos episodios afectaron vuelos de la misma aerolínea, las autoridades no han establecido relación alguna entre ellos.

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