La Sub 15 de México falló a la hora buena al ser eliminada del Mundial por Ghana 5-2

¡Se acabó el sueño mundialista de la forma más dolorosa y el futbol mexicano volvió a tropezar exactamente con la misma piedra de siempre! La selección Sub 15 de México siguió con la amarga inercia que arrastran las distintas representaciones nacionales en el plano internacional al fallar a la hora buena.

Los hechos consumaron una dolorosa eliminación en la ronda de octavos de final a manos de una implacable escuadra de Ghana que les acomodó un contundente 5-2, dejándolos fuera de la competencia oficial de la FIFA celebrada en Azerbaiyán 2026.

? ¡DERROTA EN OCTAVOS!



?? El Tri sub15 cayó ante Ghana por marcador de 5-2, los goles mexicanos vinieron por parte de Loyo pic.twitter.com/2tkdG8Grqv — Sector Básicas (@SectorBasicas) October 28, 2026

A pesar de haber registrado una marcha impecable de seis victorias consecutivas dentro del torneo, los dirigidos por Marvin Cabrera no opusieron gran resistencia al poderío físico de su similar africano. El conjunto azteca llegaba en excelente forma a este compromiso definitivo tras haber anotado la friolera de 24 goles a favor y permitir únicamente cuatro anotaciones en toda la campaña; sin embargo, el representativo caribeño de Ghana se encargó de hacer pedazos la muralla defensiva que con tanto esfuerzo habían construido en las fechas previas.

La pesadilla para el cuadro tricolor comenzó temprano en la cancha al verse abajo en el marcador apenas a los 3 minutos de juego. Cuando la situación se tornaba más complicada, apareció la figura de Zamir Loyo para clavar el empate 1-1 al minuto 13 que devolvía la vida a los mexicanos.

Lamentablemente, el gusto duró muy poco; las redes volvieron a moverse al minuto 18 cuando la selección de Ghana marcó el 2-1 y, sin dar tiempo de asimilar el balde de agua fría, un minuto después aumentaron la ventaja a un cómodo 3-1 para irse al descanso.

En la parte complementaria, el cuadro mexicano se volcó con todo al frente en búsqueda de recortar distancias, generando llegadas claras y tiros francos al arco, pero la ansiada anotación simplemente no quiso llegar debido al buen orden defensivo del rival. Ghana olió la desesperación y aprovechó un contragolpe letal para poner el 4-1 al minuto 35.

Aunque Loyo sacó el orgullo y consiguió firmar su doblete poniendo el 4-2 al minuto 38, las esperanzas tricolores se esfumaron por completo cuando los africanos cazaron otra descolgada para sentenciar el 5-2 definitivo al minuto 40.

? GHANA U15 ?? ADVANCE TO THE QUARTER-FINALS!



The #BlackComets have eliminated Mexico U15 with a commanding 5-2 victory in the Round of 16 of the 2026 FIFA U-15 World Cup Festival in Azerbaijan.#U15WC https://t.co/2enCz62SnP pic.twitter.com/gaeeL4EbZ9 — Ghana Young Talents?? (@GhanaianPlayers) October 28, 2026

El marcador final resultó sumamente engañoso y cruel para la buena cara que mostraron los muchachos de Cabrera, quienes pagaron una costosa factura por su falta de contundencia. Caso totalmente opuesto al cuadro de Ghana, que dio una cátedra de efectividad de cara al marco al disparar ocho veces al arco rival y clavar cinco goles.

Con este vergonzoso resultado en Azerbaiyán 2026, la Selección Mexicana se despidió de la competencia más importante de su categoría y emprenderá el amargo viaje de vuelta a casa durante los próximos días.

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