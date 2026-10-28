La selección de México podría tener a un nuevo naturalizado

En la selección mexicana hay varios casos recientes de naturalización de futbolistas. Unos no han funcionado tan bien, pero otros han sido muy destacados como Julián Quiñones. El Tri podría tener a otro naturalizado en mente para este nuevo proceso: Juan Brunetta.

La información fue expuesta por ESPN. El reporte detalla que Rafa Márquez visitó el Centro de Alto Rendimiento (CTE), el 15 de octubre. El “Káiser” se habría mostrado interesado en el estatus migratorio de Juan Brunetta.

Este interés no sería lineal. “La idea de jugar con México le ‘movió el tapete’”, le compartió una fuente a ESPN sobre la posible representación de México de Juan Brunetta.

¡JUAN BRUNETTA EN LA MIRA DEL TRI! ??

Rafa Márquez preguntó al jugador de Tigres si jugaría por México…



Te lo cuenta @leonlec ?? ? pic.twitter.com/R9nCTHuAcy — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 28, 2026

Brunetta es un jugador que podría fácilmente iniciar con su proceso de naturalización. El mediocampista argentino juega en México desde 2022. El jugador de los Tigres de la UANL aún le quedan unos ocho meses más de estadía en México para poder optar por la nacionalidad.

Por otra parte, Juan Brunetta también debería tramitar ante la FIFA el One Time Switch. El mediocampista argentino representó a la selección sub-23 Albiceleste en un Torneo Preolímpico Sudamericano con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 2021.

En este sentido, el reporte habla de la posibilidad de que Juan Brunetta sea una pieza elegible para Rafa Márquez para 2027. Brunetta sería una adición a futuro para el joven proceso del “Káiser”.

Juan Brunetta ha defendido los colores de Godoy Cruz, Arsenal, Belgrano, Parma, Santos Laguna y ahora con los Tigres de la UANL. En México ha disputado 202 partidos en los que ha podido marcar 69 goles y conceder 53 asistencias. Brunetta ha sido una pieza en ofensiva bastante determinante e influyente en el torneo mexicano.

Sigue leyendo:

– César Montes sale ileso de ataque con drones al tren donde viajaba con el Lokomotiv

– Chicharito Hernández y Cristian Castro rompen el internet con un palomazo de José José

– Miguel Herrera pide rejuvenecer la defensa de la selección mexicana

– Armando León, el delantero mexicano que pisa fuerte en Croacia