Los Rays evitan la barrida de los Brewers y prolongan la Serie Mundial

Tampa Bay Rays mantuvo vivas sus aspiraciones de conquistar su primer campeonato de las Grandes Ligas al derrotar 4-3 a Milwaukee Brewers en 12 entradas, con una remontada en el último episodio que impidió la barrida en la Serie Mundial y obligó a disputar un quinto encuentro este miércoles en el Tropicana Field.

El desenlace llegó después de que Milwaukee se adelantara en la parte alta de la duodécima entrada. El novato Cooper Pratt conectó un jonrón ante Ian Seymour que puso a los Brewers arriba 3-2 y los dejó a tres outs de asegurar el título, pero Tampa Bay respondió en su último turno al bate para cambiar el destino del encuentro.

La reacción comenzó con un error en un lanzamiento del tercera base Joey Ortiz, tras un rodado de Junior Caminero que abrió la entrada. Liam Hicks conectó después un sencillo frente a Shane Drohan, quien realizó su primera aparición desde el 15 de octubre, y Jonny DeLuca impulsó a Cedric Mullins, corredor emergente, para igualar la pizarra 3-3.

Chandler Simpson añadió otro sencillo que llenó las bases. Milwaukee colocó a cinco defensores en el cuadro interior y adelantó a sus jugadores para intentar contener el ataque, pero la estrategia no evitó el desenlace.

Ben Williamson, quien llegaba al turno con apenas un imparable en 15 oportunidades durante la postemporada, entró como bateador emergente y conectó una rola que superó al primera base Jake Bauers y terminó en el jardín derecho. Nick Fortes, corredor emergente, anotó la carrera de la victoria para sellar el 4-3 definitivo.

Tampa Bay busca extender la final y Milwaukee deberá esperar

El triunfo permitió a los Rays evitar la eliminación después de haber perdido los tres primeros partidos de la serie. El equipo había llegado al cuarto encuentro con dificultades para mantener la defensa, la disciplina en el plato y el juego agresivo en las bases que habían marcado su camino hasta la Serie Mundial.

La victoria también tuvo un lugar particular en la historia de las finales. Tampa Bay se convirtió en el quinto equipo, de 26 que comenzaron una Serie Mundial perdiendo 0-3, que logró ganar el cuarto partido. Sin embargo, los cuatro antecedentes anteriores terminaron con una derrota en el quinto encuentro.

En los enfrentamientos de postemporada al mejor de siete juegos, solo los Boston Red Sox de 2004 habían conseguido revertir una desventaja de tres partidos y ganar la serie, cuando remontaron ante los New York Yankees en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Además, los Rays protagonizaron una remontada poco habitual en una situación límite. Antes de este encuentro, se habían registrado 16 victorias de equipos que enfrentaban la eliminación mediante un batazo decisivo en la Serie Mundial. Trece ocurrieron en entradas extra y seis llegaron a partir de la undécima entrada. El único antecedente de un equipo que evitó una barrida con una victoria de este tipo correspondía a los Chicago Cubs de 1910.

Milwaukee, que aspiraba a ganar el primer campeonato de su historia, también buscaba convertirse en el primer equipo en sumar nueve victorias consecutivas en la postemporada y en barrer tanto una Serie de Campeonato de siete juegos como la Serie Mundial.

El quinto partido se disputará este miércoles por la noche en el Tropicana Field, en lo que será el último encuentro de la temporada de Tampa Bay como local. Los Rays intentarán volver a ganar para trasladar la serie a Milwaukee, mientras los Brewers tendrán una nueva oportunidad de cerrar la final y conquistar el título.

Sigue leyendo:

· Sindicato dice que propuesta de tope salarial en Grandes Ligas es una “bomba nuclear”

· A Jonathan Aranda no le pesó su debut en la Serie Mundial

· Los Brewers se ponen 3-0 en la Serie Mundial contra los Rays y acarician el campeonato