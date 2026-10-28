Nueve sospechosos vinculados al Cártel de Sinaloa arrestados por robos de trenes en el sur de California

Nueve sospechosos presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa fueron arrestados en San Bernardino tras una investigación de un año sobre robos organizados de carga de trenes de la compañía Burlington Northern Santa Fe Railway (BNSF), anunciaron las autoridades.

Durante la investigación, el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino identificó a numerosos sospechosos y vehículos presuntamente utilizados para robar carga de los trenes, lo que resultó en millones de dólares en bienes robados, según las autoridades.

El 16 de octubre, los investigadores ejecutaron una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en el número 1200 de la calle East 35th en San Bernardino, donde nueve personas del Cártel de Sinaloa fueron arrestadas en relación con los robos de trenes, informó el Departamento del Sheriff en un comunicado de prensa.

Nine Suspects Linked to the Sinaloa Cartel Arrested in Organized Train Cargo Theft Investigation https://t.co/lx7H4xHXyh — San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) October 28, 2026

Durante el allanamiento, las autoridades recuperaron mercancía robada por un valor superior a $300,000 dólares, incluyendo altavoces JBL, hardware de computadora Logitech, artículos de Victoria’s Secret, calzado Nike, calzado New Balance y herramientas Husky.

Los investigadores también incautaron cuatro pistolas semiautomáticas, un dron presuntamente utilizado para vigilancia, una gran cantidad de dinero en efectivo, herramientas presuntamente utilizadas para acceder a contenedores de carga de trenes, fentanilo que se sospecha que se poseía con fines de venta y cuatro vehículos vinculados a robos recientes a contenedores de carga de trenes.

Los sospechosos fueron fichados bajo sospecha de robo de propiedad ferroviaria, conspiración y posesión de una sustancia controlada con armas de fuego.

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