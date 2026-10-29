Así fue la caída de Gabriel Soto en “¿Quién Caerá?” con Adamari López

En su semana de estreno, el programa conducido por Adamari López nos ha brindado grandes momentos en el estreno de su cuarta temporada. ¿Quién caerá? contó con parte del elenco de la telenovela “Amigas y rivales” y por eso vimos a Gabriel Soto jugar junto a la boricua. Pero al actor mexicano le tocó perder y, como resultado, caer.

Segundos antes de su terrible “desaparición”, pudimos ver a un Gabriel. Soto nervioso y ansioso por no saber cómo sería la sensación de caer tras haber perdido su oportunidad. Literalmente le pedía una y otra vez a Adamari que no lo distrajera y que lo dejase caer sin más preámbulo. Entre risas y coqueteos, ella le pedía que se imaginara que ella lo iba a besar, como cuando fueron parte de dicha telenovela.

La distracción no sirvió de mucho, porque Soto se mantuvo nervioso de principio a fin. En los mensajes compartidos en el video de su caída, muchos hablan del coqueteo entre la conductora y el actor; otros se ríen por el nerviosismo de Gabriel, mientras que hay quienes quisieran revivir algunos momentos de telenovela con el elenco reunido en el programa.

“Ya ábrelo”, decía Soto. “Ya, una, dos, tres…”, contaba el actor entre risas, solo para presionar a la producción a dejarlo caer sin tanto drama. Vale decir que nunca le hicieron caso y le hicieron más larga la espera.

No te pierdas ¿Quién Caerá? por UniMás en su semana de estreno. El programa se puede sintonizar de lunes a viernes en el horario de las 7 PM/ 6 C. Los capítulos también los encuentras vía streaming por la plataforma de ViX.

Sigue leyendo más de ¿Quién Caerá? aquí:

UniMás confirma que Adamari López regresa con una nueva temporada de ¿Quién Caerá?

Adamari López y Alaïa regresan a Miami tras fin de grabaciones de ‘¿Quién Caerá?’

Adamari López y La Chiquibaby hablan de cómo el reto de ser madres las unió