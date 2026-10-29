Dónde hacer ejercicio gratis en Los Ángeles: parques con aparatos y programas para distintas edades

Hacer ejercicio en Los Ángeles no exige pagar una membresía de gimnasio. La ciudad cuenta con parques equipados para entrenar gratis, mientras que el condado ofrece actividades recreativas para niños y adolescentes. También hay programas comunitarios de ejercicio dirigido, como 3 WINS Fitness, vinculado a la Universidad Estatal de California en Northridge (CSUN).

La elección depende de lo que busques: entrenar por tu cuenta, participar en una sesión grupal o encontrar actividades para tus hijos. Conviene distinguir las instalaciones de uso gratuito de las clases, ligas y reservaciones que pueden tener una tarifa dentro del mismo parque.

Parques con aparatos para entrenar sin pagar

Las Outdoor Fitness Zones del Departamento de Recreación y Parques de Los Ángeles tienen equipos para ejercicios de fuerza, resistencia cardiovascular y flexibilidad. Están diseñadas para adolescentes y adultos y permiten entrenar al aire libre sin pagar por el uso de los aparatos.

Crédito: Georgina Elustondo | Impremedia

Shatto también dispone de una pista para trotar y canchas deportivas. Sin embargo, que una instalación tenga aparatos gratuitos no significa que todas sus clases o actividades organizadas lo sean: hay que revisar las condiciones de cada programa.

Ejercicio en grupo: el programa gratuito 3 WINS Fitness

Para quienes prefieren una rutina dirigida, 3 WINS Fitness ofrece ejercicio comunitario gratuito en parques, con participación de estudiantes de kinesiología de CSUN. El programa trabaja con personas de distintos niveles de condición física.

Una publicación de la universidad de marzo de 2026 identifica actividades en San Fernando Recreation Park, en 208 Park Avenue, San Fernando, CA 91340. Esta sede está en la ciudad de San Fernando, dentro del condado de Los Ángeles, y no en la ciudad de Los Ángeles.

Antes de trasladarte, consulta las sedes, los horarios y las indicaciones para participar en el sitio de 3 WINS Fitness. Los horarios publicados meses atrás no deben tomarse como confirmación de la programación de esta semana.

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Actividades gratis para niños y adolescentes

El programa del condado Every Body Plays está dirigido a jóvenes de 7 a 17 años y ofrece actividades que pueden incluir deportes, ejercicio, juegos grupales y exploración de la naturaleza.

La participación es gratuita y su modalidad de acceso libre —drop-in— no requiere inscripción, según la descripción oficial. No se trata de un servicio de cuidado infantil: las familias deben revisar las condiciones de participación y los horarios de la sede elegida.

La oferta cambia entre parques. Para encontrar uno cercano, entra a la página oficial de Every Body Plays y consulta el localizador de instalaciones participantes.

Cómo encontrar una opción cerca de casa

La ciudad de Los Ángeles y el condado administran redes distintas de parques. Para buscar aparatos gratuitos dentro de la ciudad, utiliza el directorio municipal de Outdoor Fitness Zones. Para explorar otras localidades del condado, consulta el directorio de LA County Parks, que también identifica zonas de ejercicio sin costo.

Antes de salir, verifica el horario del parque y posibles cierres por mantenimiento. Si buscas una clase o un deporte específico, confirma además la edad permitida, el cupo y si requiere reservación. El uso gratuito de los aparatos no incluye necesariamente estacionamiento, entrenadores ni participación en ligas.

¿Buscas una opción en tu barrio? Consulta en Google Maps los parques con aparatos de ejercicio cerca de ti y revisa las fotos, los horarios y la información de cada lugar.

Si quieres combinar el ejercicio con otras actividades, consulta nuestra guía para descubrir Los Ángeles.

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