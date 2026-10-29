El FBI descubrió un plan para perpetrar un tiroteo escolar en Georgia tras hallar amenazas en redes sociales

Tres personas, entre ellas dos menores de edad, fueron arrestadas luego de que la policía frustrara una conspiración para perpetrar un tiroteo en una escuela de Georgia.

Shane Keith Taylor, de 17 años y residente de Metter, Georgia; Michael Brandon Terry, de 21 años y residente de Chatsworth, California; y un tercer menor de edad, cuya identidad no ha sido revelada y que reside en Canton, Georgia, fueron arrestados y acusados ??de conspiración para cometer asesinato, según anunció el Departamento de Policía de Canton.

Los investigadores comenzaron a indagar sobre la presunta conspiración después de que el FBI identificara publicaciones amenazantes en redes sociales y notificara a la policía del distrito escolar del condado de Cherokee. La policía del distrito escolar contactó entonces al Departamento de Policía de Canton el 19 de octubre, según informó el departamento.

Los investigadores identificaron a un menor de edad, cuya identidad no ha sido revelada, vinculado a las amenazas y lo arrestaron el 20 de octubre, informaron las autoridades. También se le imputaron cargos por perturbar o interferir con el funcionamiento de las escuelas públicas.

La policía arrestó a los otros dos sospechosos el 23 de octubre.

Taylor fue trasladado al Centro de Detención para Adultos del Condado de Cherokee, mientras que Terry espera ser trasladado al mismo centro.

Durante la investigación se recolectaron armas de fuego, municiones y dispositivos electrónicos como evidencia, según la policía.

La policía indicó que mantendrá en reserva ciertos detalles, incluyendo información sobre la evidencia y la identidad del menor, para “proteger la integridad de la investigación y cumplir con los requisitos legales aplicables”.

Los investigadores creen que no existe ninguna amenaza para la Escuela Preparatoria Cherokee ni para ninguna otra escuela del Condado de Cherokee.

“La seguridad de nuestros estudiantes y personal escolar es nuestra máxima prioridad, y tomamos cada amenaza muy en serio”, declaró el jefe de policía de Canton, Marty Ferrell, en un comunicado. “Agradezco la rápida actuación de nuestros socios de las fuerzas del orden y la dedicación de nuestros detectives para identificar y arrestar a los sospechosos”.

Sigue leyendo:

– Estudiante arrestado con arsenal y un manifiesto para cometer un tiroteo masivo en la Universidad de Delaware.

– Joven que idolatraba a tiradores masivos se declara culpable por planear una masacre en Indiana.