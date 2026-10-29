José Manuel Figueroa se pronuncia sobre el conflicto familiar por el nieto de Maribel Guardia

La controversia entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón por la situación de José Julián, hijo del fallecido Julián Figueroa, sumó una nueva voz: la de José Manuel Figueroa. En declaraciones a medios, el cantante expresó preocupación por su sobrino, aunque reconoció que no ha tenido la oportunidad de conocerlo personalmente.

“No lo conozco al niño, no tuve la fortuna de conocerlo”, mencionó.

Según sus declaraciones, percibe al infante en circunstancias de riesgo y considera que está expuesto y descuidado. Añadió que la situación le duele por tratarse de un integrante de su familia y dijo esperar que su apreciación no coincida con la realidad, deseando que Imelda Tuñón sea una madre ejemplar.

Aclaró que sus comentarios corresponden a su perspectiva y no representan una resolución sobre las condiciones en las que vive el niño.

¿Qué pasó con la custodia?

El conflicto también incluye versiones enfrentadas sobre una posible solicitud de custodia. La defensa de Imelda Tuñón sostiene que Maribel Guardia promovió acciones legales con ese objetivo, mientras la actriz lo ha negado y ha afirmado que sus gestiones estaban orientadas a la convivencia con su nieto.

El abogado de Guardia, Alfonso Beceiro, indicó que se suspendieron trámites de visitas por temor a nuevas acusaciones; además, se ha mencionado un dictamen psicológico privado de la contraparte con señalamientos sobre presuntas agresiones durante encuentros.

La disputa acumula procedimientos familiares, civiles y penales, así como medidas de protección que restringen ciertos acercamientos y comunicaciones. Sin embargo, las versiones de las partes deben distinguirse de los hechos formalmente acreditados, especialmente porque está en juego el bienestar del niño.

El fallecimiento de Julián Figueroa, ocurrido el 9 de abril de 2023, precedió a este conflicto familiar. Pese a la distancia, José Manuel Figueroa envió un mensaje a su sobrino: señaló que, cuando cumpla dieciocho años, podrá contar con él si necesita apoyo de su tío.

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