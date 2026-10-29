Las interrupciones en “La Mesa Caliente” crean fricción entre Lindsay Casinelli y Karla Monroig

El intercambio de opiniones en un programa como “La Mesa Caliente” es el objetivo principal del programa. Sus conductoras son panelistas en una mesa de discusión en donde cada una de ellas tiene voz y voto. Sin embargo, el atropellarse constantemente para rebatir los puntos de vista es una situación que incomoda tanto dentro como fuera del show. Es decir, tanto les molesta a ellas como a los televidentes, quienes llevan años quejándose de ello tanto en este programa como en muchos otros, no solo de Telemundo.

¿Qué pasó?

En el programa de Telemundo, sus panelistas compartían la noticia viralizada sobre el estado de salud de Laura Bozzo. Y de cómo, durante varias horas, hubo desconcierto por un post compartido por Alfredo Adame, en donde presentaba sus más sentidas y respetuosas condolencias por el supuesto fallecimiento de la periodista peruana.

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Karla Monroig dio el contexto de la noticia; luego Samira Jalili, conductora invitada, reaccionó a la información señalando a Alfredo Adame como una persona irresponsable por desinformar de esta manera. Exigiéndole respeto, tanto por la mismísima Laura Bozzo como por sus familiares y público que la estima en general. Termido el punto de Jalil, llegó el momento de Lindsay Casinelli para intervenir.

Casinelli puntualizó que, si bien entendía el malestar de Samira, también hay que recordar que Alfredo Adame no es periodista. Y en este sentido la conductora tiene razón. Por lo tanto, es válido agregar que su cuenta de Instagram no es una fuente de información a la que el público, medios de comunicación o famosos en general deban avocarse para mantenerse al tanto de ningún tema, y mucho menos de la salud de Laura Bozzo.

Karla escuchó la primera parte del argumento de su compañera y decidió rebatir el punto en donde hablaba de Adame como fuente de información. Destacando que las personas, al ver el post, podrían dudar al considerar que, por trabajo y por ambos ser famosos, algún contacto puede existir entre ellos, al punto de que la información de Adame podría haber sido considerada en cierto punto veraz. Lindsay Casinelli se incomodó con la interrupción.

“Pero me puedes permitir, porque no he terminado de hablar y ya me interrumpiste”, exclamó Casinelli. Monroig la dejó continuar y terminó sonriéndole a Cristina Eustace, quien también compartía la discusión dentro del panel, como conductora invitada. Y es que el llamado de Lindsay, aun y cuando Karla haya sumado un punto considerable de opinión, tiene una base fundamental sobre la responsabilidad no solo de informar, sino del público a la hora de consumir noticias.

Para Lindsay Casinelli, el tema es claro: la responsabilidad es compartida, pero es primordial que el consumidor como tal también sepa a qué darle validez. Y tiene toda la razón.

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