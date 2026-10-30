J.D. Vance está “celoso” de que Donald Trump haya elogiado el trasero de otro político republicano

James David Vance, vicepresidente de la nación, señaló en tono de broma estar “celoso” de que el mandatario Donald Trump haya elogiado el trasero de uno de sus colegas republicanos por lo musculoso que se ve.

Durante un mitin celebrado el 12 de octubre en Youngstown, Ohio, después de enterarse de que el republicano Jon Husted, senador por Ohio había sido un destacado jugador de fútbol americano colegial en la Universidad de Dayton, el republicano de 80 años comentó por primera vez acerca de sus atributos físicos, en particular su trasero.

“No suelo hacer esto con los hombres. Empecé a fijarme en el cuerpo de [Husted] porque no sabía que había sido un gran atleta. Lo miré de arriba abajo. Le miré el trasero, me fijé en todo su cuerpo y después en sus manos. Miren esas manos. Son como garras”, expresó.

Posteriormente, los calificativos de Trump hacia el ex vicegobernador de Ohio subieron de tono en un evento celebrado en Greenville, Carolina del Norte, el 21 de octubre, al cual acudió y sin que nadie lo esperara inexplicablemente retomó su descripción sobre Husted.

“Miré su trasero, luego sus piernas, y dije: ‘Su trasero es como un montón de músculo’. Luego miré sus piernas y dije: ‘Hombre, tiene los pies enormes’. Entonces lo miré por los hombros, le di un golpecito y me dolió la mano. Era como si fuera de acero. Pensé: ‘Este tipo es un monstruo’”, expresó.

WATTERS: The president keep says Jon Husted has a great ass. What's up with that?



JD VANCE: I'm jealous. The president has never said that about me pic.twitter.com/Dly5zpzs8K — Aaron Rupar (@atrupar) October 30, 2026

Al respecto, durante un debate en el programa “Jesse Watters Primetime”, el cual transmite la cadena de televisión Fox News, el vicepresidente J.D. Vance bromeó diciendo que estaba “celoso” de que Trump elogiara repetidamente el físico y el trasero de Jon Husted, en lugar del suyo.

“Bueno, para empezar, estoy celoso. El presidente nunca ha dicho eso de mí. Quizás debería volver al gimnasio y así conseguir ese elogio”, señaló mientras sonreía.

Acto seguido, el político de Ohio hizo hincapié en que al presidente le gusta romper el hielo mediante sus comentarios lanzados de manera inesperada de vez en cuando.

“Como saben, el presidente es un humorista nato, y le encanta subirse al escenario y provocar un poco. Creo que es un buen ejemplo de un político que no se toma demasiado en serio a sí mismo”, subrayó.

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