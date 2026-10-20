J.D. Vance está convencido que, en caso de postularse a la presidencia, contaría con el apoyo de Trump

James David Vance, el segundo hombre con mayor poder al frente de la Casa Blanca, señaló estar convencido que, en caso de postularse a la presidencia, contaría con el respaldo del mandatario Donald Trump.

Desde el año pasado, algunos analistas políticos coinciden que entre J.D. Vance y Marco Rubio, secretario de Estado, posiblemente surgirá en su momento el candidato republicano que se presentará en la boleta electoral de 2028.

Incluso de manera muy astuta para obligarlos a disputarse dicha distinción, Trump declaró que la mejor opción sería que ambos conformaran una fórmula imposible de vencer por los demócratas.

Durante una entrevista a través de 2WAY, plataforma que permite a la audiencia participar en vivo vía Zoom, el político de Ohio se mostró confiado en haberse ganado la confianza de Trump para proyectarlo como su futuro reemplazo en la Casa Blanca.

“Creo que contaría con su apoyo, pero también es importante que cada uno haga su propia campaña. Si me postulo, creo que el presidente me respaldaría, sólo que tampoco he hablado con él al respecto todavía”, expresó.

Semanas atrás, el vicepresidente señaló que sólo hasta después de conocerse los resultados de las elecciones intermedias anunciaría si al menos contemplaba la opción de disputar la candidatura republicana.

As you might have heard, Monday in North Carolina I interviewed @JDVance aboard a parked Air Force Two,

as the midterms head into the final stretch.



Over about 25 minutes, he said a lot of interesting things and made news on a variety of topics, beyond the one or two headlines? — Mark Halperin (@MarkHalperin) October 20, 2026

No obstante, a partir de que la mayoría de los resultados de las encuestas anticipadas proyectan que los republicanos podrían perder el control de la Cámara de Representantes y quizá hasta el Senado, J.D. Vance quiso medir el impacto de sus palabras dando por hecho que sería respaldado por el magnate neoyorquino.

De hecho, un sondeo efectuado por Focaldata/Financial Times arrojó que 38% de las personas consultadas respaldaría al vicepresidente en caso de que decida lanzarse en busca de la Casa Blanca dentro de dos años.

Y es que, desde el inicio de la guerra declarada por Trump en contra de Irán, Vance parece ir una dirección opuesta a la de su jefe incluso negándose a respaldar la relección de Benjamin Netanyahu como primer ministro israelí.

“Yo respaldo a candidatos estadounidenses, y en eso estoy enfocado de cara a las elecciones de mitad de mandato. Así que no me voy a involucrar en las elecciones israelíes”, expresó en oposición a Trump.

El comentario de Vance surge después de que el más reciente indicador que mide el respaldo ciudadano hacia el trabajo del presidente muestra un nuevo retroceso para Trump al ubicarlo con únicamente 31% de apoyo a su gestión.

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