Margaret Qualley y Jack Antonoff presentan una solicitud de divorcio conjunta tras separarse en julio

Margaret Qualley y Jack Antonoff presentaron oficialmente una solicitud de divorcio conjunta después de separarse discretamente en julio, según informó People. La expareja señaló que la decisión de poner fin legalmente a su relación es mutua y que ambos sienten un profundo afecto y cariño. Una fuente cercana añadió que seguirán siendo amigos de por vida.

Fuentes confirmaron la separación al mismo medio el 8 de julio, un mes antes de su tercer aniversario de bodas. Una fuente indicó que el matrimonio había sido inestable, mientras que otra afirmó que la actriz y el músico estaban intentando resolver sus diferencias.

La noticia surgió después de que aumentaran las especulaciones cuando Antonoff apareció sin Qualley en las celebraciones de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce durante el fin de semana del 4 de julio. El músico fue visto solo camino al Madison Square Garden el 2 de julio, antes de la cena de ensayo, y asistió a la ceremonia con su hermana, la diseñadora Rachel Antonoff.

Los fans también notaron que Qualley eliminó de su Instagram las fotos de su boda con Antonoff, celebrada en agosto de 2023 en Nueva Jersey, y cambió su nombre de usuario de “isimostar” —una referencia a una canción de Bleachers, la banda de Antonoff— a “sarahmargaretqualley23”.

Rumores de separación

Poco después de conocerse la noticia, el equipo de Qualley abordó la separación en un comunicado a People y refutó los rumores de “problemas de confianza” o “infidelidad”. “Las informaciones que circulan en la prensa sobre Margaret y Jack son rotundamente falsas. No hay problemas de confianza. No hubo infidelidad ni nada que no se ajustara al respeto y la colaboración en esta relación”, declaró. “Se quieren y se cuidan profundamente. Este matrimonio está formado únicamente por dos personas, y quienes hablan con la prensa y comentan sobre su relación no los conocen personalmente. Les rogamos que respeten su privacidad”.

La expareja comenzó a salir en el verano de 2021 y se comprometió un año después. Hicieron su primera aparición pública juntos a principios de 2022, cuando Antonoff acompañó a Qualley al almuerzo de los premios AFI y a los Critics’ Choice Awards. En 2023, Qualley describió a Antonoff como “mi persona” y “mi alma gemela” en una entrevista con Harper’s Bazaar. Antonoff, por su parte, dijo en abril en The Howard Stern Show que supo que se casaría con ella en el momento en que la conoció en una fiesta en 2021.

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