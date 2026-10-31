Cruz Azul está obligado a utilizar la cantera para esquivar la sanción por el menor en la Liga MX

La Máquina de Cruz Azul se verá obligada a echar mano de sus jóvenes canteranos para evitar que se le endurezca el engrudo con la pérdida de tres puntos reglamentarios que pondrían en severo riesgo su lucha por la liguilla y la tabla de cocientes en la recta final del campeonato.

El director técnico cementero Joel Huiqui planea mandar desde el inicio del encuentro frente a los Panzas Verdes de León a elementos como Jorge Rodarte, Rogelio González y Luka Romero para recortar los doscientos cinco minutos que le restan a la institución para cumplir con la cuota obligatoria de menores de la Liga MX.

El estratega del actual monarca mexicano sabe a la perfección que el tiempo apremia de cara al cierre ante rivales de peso como Tigres y Chivas, por lo que no piensa arriesgar el liderato general ni sufrir una reducción en las percepciones por derechos de formación.

Este complejo escenario con la regla de menores enciende las alarmas en los despachos de la Noria y evoca debates del balompié nacional sobre los procesos de consolidación juvenil, una temática de cuidado institucional que leyendas de la talla de Carlos Hermosillo y figuras del momento actual como Santiago Giménez siempre han respaldado para fortalecer las fuerzas básicas aztecas.

El timonel celeste trató de resolver este balance con anticipación, pero la realidad del torneo limitó el rodaje a solo ocho canteranos, destacando la aportación de Luka Romero con quinientos cinco minutos y Rogelio González con trescientos seis.

Los cementeros necesitan sostener un promedio de sesenta y ocho minutos por partido en las tres jornadas restantes del certamen y la urgencia forzará modificaciones drásticas en un cuadro titular que busca mantenerse a distancia de las Águilas del América.

Estos hechos demuestran una falencia grave en la planeación deportiva de Cruz Azul porque resulta inadmisible que el actual monarca del fútbol mexicano se encuentre con el agua al cuello en la recta final del torneo debido a la negligencia de no cumplir a tiempo con una regla obligatoria.

?? ¡CRUZ AZUL TODAVÍA TIENE TAREA PENDIENTE! ??



La Máquina venció 2-1 a Pachuca, pero sigue lejos de cumplir con la Regla de Menores del Apertura 2026. ???



Luka Romero y Rogelio González aportaron 30 minutos cada uno ante los Tuzos, para sumar 60 minutos en la Jornada 13.? pic.twitter.com/okbKueYTgL — Azul De Corazon Oficial noti-azul.com (@AZULDeCorazon14) October 25, 2026

Comprometer la estabilidad administrativa y arriesgar tres puntos fundamentales para la liguilla por una simple falta de previsión táctica es un error de bulto que puede costar muy caro en las aspiraciones al título.

Resulta casi inverosímil que no se haya calculado el generar algún talento nuevo en el diseño del equipo y ahora el cuerpo técnico tiene que parchar la alineación de arranque de cara a la fiesta grande; expone las costuras de una organización que se confió demasiado en su plantilla estelar y ahora debe rezarle a la inexperiencia de su cantera para poder pelear por el liderato general como actualmente lo hace con América, Atlas y Chivas.

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