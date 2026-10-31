¿Cuál es la mejor manera de comer huevos? Esto dicen los nutricionistas

Duros, revueltos, fritos, en tortilla, al horno o crudos en un batido. Pocos alimentos admiten tantas versiones como el huevo, y pocos han pasado por una reputación tan cambiante: de villano del colesterol durante décadas a aliado de la dieta saludable en los estudios más recientes. La pregunta ya no es si comerlos, sino cómo.

Un huevo grande cabe en la palma de la mano y aporta poco más de 70 calorías, pero concentra una de las proteínas de mayor calidad de la dieta. Su proteína contiene los nueve aminoácidos esenciales, por eso se la considera completa o de alto valor biológico.

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recogidos por Wikifarmer, un huevo grande, de unos 50 gramos, aporta 72 calorías, 6.3 gramos de proteína y 4.8 gramos de grasa. A eso se suman unos 147 miligramos de colina y 1.1 microgramos de vitamina D, un nutriente que muy pocos alimentos contienen de forma natural. Su colesterol ronda los 186 a 212 miligramos por unidad, concentrados en la yema, fpmde están todas las vitaminas liposolubles del huevo (A, D, E y K), la colina ?clave para el cerebro? y dos antioxidantes, la luteína y la zeaxantina.

Pochados y pasados por agua

Pochados, escalfados o pasados por agua: esa es la respuesta en la que coinciden la mayoría de los nutricionistas consultados por medios especializados. Son las cocciones que menos grasa añaden, menos calorías suman y menos dañan los nutrientes del huevo.

La regla que repiten los dietistas es la de “ni poco ni demasiado”: calor suficiente para eliminar bacterias, pero no tanto como para degradar nutrientes u oxidar el colesterol. Así lo resume la dietista estadounidense Anya Rosen, que propone una cocción lenta y a baja temperatura y señala el huevo pochado como una de las opciones más sanas.

En la misma línea, Sreela Nair, dietista clínica del Mediclinic City Hospital de Dubái, explica que cocinar a menor temperatura y durante menos tiempo vuelve algunos nutrientes más digeribles y causa menos oxidación del colesterol. Por eso, dice, los huevos pochados y hervidos —blandos o duros— serían los más saludables.

Otras técnicas

El pochado encabeza la lista porque no necesita grasa y se cocina poco: el huevo se casca en agua a fuego suave, entre 71 y 82 °C, durante dos minutos y medio o tres.

Le sigue de cerca el huevo pasado por agua o duro, que se hierve con cáscara unos seis minutos si se quiere la yema blanda y de diez a doce si se prefiere firme, recomiendan especialistas en Healthline. La única advertencia es no pasarse de tiempo.

Los revueltos y las tortillas también son opciones sanas si se hacen a fuego lento y con poca grasa, mejor aún si llevan verduras. El horno y el microondas son alternativas aceptables, aunque nunca conviene calentar en el microondas un huevo con cáscara, porque la presión interna puede hacerlo estallar.

El huevo frito no queda excluido. La dietista Brittany Lubeck aclara que freírlo sigue siendo aceptable desde el punto de vista nutricional, siempre que se use un aceite que resista bien el calor, como el de aguacate. Lo que se desaconseja es la fritura abundante y a fuego muy alto, que suma grasa y calorías.

Cocinarlo, además, tiene ventajas claras frente a comerlo crudo. El calor hace que la proteína sea más fácil de digerir y el cuerpo aprovecha alrededor del 9% de la proteína del huevo cocido frente a cerca del 51% del crudo. La cocción también desactiva la avidina, una proteína de la clara que bloquea la absorción de biotina (vitamina B7).

El precio de cocinar es una pérdida moderada de algunos nutrientes sensibles al calor, como la vitamina A y ciertos antioxidantes. Aun así, el huevo cocinado sigue siendo una fuente muy rica en vitaminas.

El problema está en el plato, no en el huevo

La ciencia ha ido absolviendo al huevo, aunque con matices. Un ensayo de la Universidad de Australia del Sur publicado en mayo de 2025 en The American Journal of Clinical Nutrition separó por primera vez el efecto del colesterol y el de la grasa saturada. Quienes comieron dos huevos al día dentro de una dieta baja en grasa saturada redujeron su colesterol LDL, el llamado “malo”.

La conclusión de sus autores es que el riesgo de un desayuno cocinado está más en la panceta o la salchicha que acompaña al huevo. Conviene, sin embargo, una advertencia: algunos medios han señalado que el estudio fue financiado por la industria del huevo.

El método de cocción vuelve a importar aquí. Cuando el huevo se somete a altas temperaturas, parte de su colesterol puede oxidarse y formar oxiesteroles, compuestos que se han vinculado a un mayor riesgo cardiovascular. Aun así, comer huevos no se ha asociado a más enfermedad cardíaca en personas sanas, y las principales fuentes de colesterol oxidado son los fritos comerciales, como el pollo frito o las papas fritas.

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