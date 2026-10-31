EE.UU. advierte a sus ciudadanos por robos y agresiones sexuales en República Dominicana

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos que visitan el país caribeño, ante reportes de robos, agresiones sexuales y casos de viajeros que presuntamente han sido drogados por delincuentes para despojarlos de sus pertenencias.

El aviso, difundido el 30 de octubre, señala que algunas de las víctimas han sido contactadas a través de aplicaciones de citas, así como en bares y discotecas, donde los presuntos agresores aprovechan los encuentros para suministrarles sustancias ilícitas o sedantes.

De acuerdo con la advertencia diplomática, algunas personas han perdido el conocimiento después de consumir bebidas adulteradas o aceptar sustancias de individuos que acababan de conocer. Posteriormente, han sido víctimas de robos y, en determinados casos, de agresiones sexuales.

La representación estadounidense también advirtió que estos incidentes no se limitan a espacios públicos, pues se han registrado en residencias privadas, alojamientos de alquiler temporal, hoteles y moteles, así como en sus alrededores.

Recomendaciones para los viajeros

Ante esta situación, las autoridades estadounidenses recomendaron a sus ciudadanos adoptar medidas preventivas durante su estancia en República Dominicana.

Entre las principales recomendaciones destacan: Reunirse con personas conocidas mediante aplicaciones de citas únicamente en lugares públicos; evitar trasladarse a sitios aislados o aceptar cambios inesperados de ubicación para los encuentros; no dejar bebidas ni alimentos sin vigilancia; no aceptar bebidas de personas recién conocidas, y mantenerse atentos al entorno, especialmente en zonas frecuentadas por turistas.

La Embajada también señaló que las víctimas pueden perder sus teléfonos y otros dispositivos electrónicos durante los ataques, lo que dificulta conservar las conversaciones y otras evidencias que podrían contribuir a las investigaciones.

República Dominicana permanece en nivel 2 de alerta

La advertencia se produce mientras República Dominicana permanece en el nivel 2 de seguridad del Departamento de Estado estadounidense, categoría que recomienda ejercer mayor precaución durante los viajes.

Esta clasificación no representa una prohibición para visitar el país, pero sí implica que los ciudadanos estadounidenses deben considerar los riesgos de seguridad y adoptar medidas adicionales de protección.

La alerta estadounidense pone nuevamente la atención sobre los riesgos que enfrentan algunos visitantes, particularmente ante modalidades delictivas que utilizan encuentros sociales y plataformas digitales para acercarse a sus víctimas.

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